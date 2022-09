Le prix de Solana fait face à la dernière ligne de défense avant une chute de 13% | Cryptomonnaie

Le prix de Solana glisse pour une deuxième journée consécutive et se rapproche du support historique.

Le prix du SOL pourrait être fixé pour une nouvelle baisse car aucun élément de support réel n’est présent.

Avec une semaine très mouvementée à venir, le prix du SOL pourrait entrer dans le collimateur et déclencher une chute d’ici jeudi.

Le prix de Solana (SOL) a encore chuté de 1% au début de cette semaine de négociation après que les commerçants ont jeté l’éponge dimanche alors que le calendrier des événements de cette semaine les faisait courir vers les collines. Actuellement, un pivot de support empêche le prix du SOL d’atteindre de nouveaux creux, car un seul catalyseur suffirait à entraîner l’action des prix dans le sol. Attendez-vous à ce que cette semaine très mouvementée connaisse davantage de pression à la baisse, seulement pour voir des rendements positifs d’ici vendredi alors que les traders laissent la poussière retomber avant de s’engager à nouveau dans une action sur les prix.

Le prix du SOL devrait céder à la pression

Le prix de Solana risque de se retrouver dans le collimateur des banques centrales cette semaine, car plusieurs sont sur le registre, les plus importantes, la Fed et la BoE, devant augmenter de plusieurs points de base pour maîtriser l’inflation. Le problème pour les crypto-monnaies reste le même car l’inflation élevée ronge toujours une grande partie du revenu disponible des ménages ayant moins d’argent à allouer aux crypto-monnaies, et les banques centrales resserrent la politique monétaire, rendant le crédit plus cher et réduisant ainsi le montant disponible pour investir dans crypto-monnaies. Cela conduit à un assèchement des liquidités et pourrait voir les crypto-monnaies pas encore à leur plus bas niveau pour l’année.

Le prix du SOL a été soutenu par le creux d’août près de 30,21 $ et s’est plutôt bien maintenu ces dernières semaines. Une fois cassé en dessous, l’indice de force relative a encore beaucoup de place pour s’échanger à la baisse. Cela indiquerait qu’un autre 13% du potentiel de baisse est à portée de main et que le prix du SOL pourrait se négocier à 26 $ d’ici mercredi ou jeudi lorsque la Fed et la BoE auront fait leurs déclarations de politique haussières probables.

Graphique journalier SOL/USD

Comme déjà mentionné, l’action des prix reste soutenue pour l’instant. Bien que dans une formation de triangle baissier, le prix SOL pourrait toujours être fixé pour un rebond vers 36 $, où le pivot mensuel, la moyenne mobile simple sur 55 jours et la ligne de tendance descendante rouge se mettent tous en place et forment un plafond unifié sur Action de prix. Le prix du SOL augmenterait encore d’environ 20 % malgré sa formation de tendance baissière.