Le prix du Bitcoin fait un petit détour, mais le scénario de 25 000 $ est-il toujours valable ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a chuté d’environ 9,7 % au cours des dernières 24 heures.

Bien que les premiers haussiers aient été punis lors de la récente vente, les investisseurs peuvent s’attendre à une reprise à 25 000 $.

si le prix du Bitcoin renverse le niveau de support de 18 293 $, cela invalidera les perspectives haussières.

Le prix du bitcoin a à lui seul fait s’effondrer l’ensemble du marché de la cryptomonnaie alors qu’il est tombé en dessous d’un niveau de support crucial. Au moment d’écrire ces lignes, BTC n’a pas encore trouvé de niveau de support stable et élaboré un plan de récupération. Les altcoins, y compris Ethereum et Ripple, travaillent déjà pour rebondir.

Le prix du Bitcoin prêt à faire demi-tour

Le prix du bitcoin a surpris de nombreux investisseurs lorsqu’il a explosé à 22 850 dollars, mais depuis lors, il a pris plus d’utilisateurs au dépourvu alors qu’il glissait sous le creux hebdomadaire précédent à 18 500 dollars et collectait la liquidité de vente. De plus, il est également proche du creux du 18 juin à 17 593 $.

Bien que les investisseurs puissent ressentir la douleur à court terme, cette décision est utile pour établir une base pour un retour potentiel à 25 000 $. Par conséquent, cette perspective baissière est une opportunité pour les investisseurs patients en BTC.

Un balayage du creux précédent est une raison suffisante pour que le prix du Bitcoin fasse demi-tour, mais les acteurs du marché feraient peut-être mieux d’attendre que le creux du 18 juin à 17 593 $ soit balayé. Cette course à la liquidité est essentielle pour déclencher la prochaine étape vers l’ouverture hebdomadaire à 19 405 $.

Basculer ce niveau dans un plancher de support pourrait catalyser le prix du Bitcoin pour prolonger sa hausse et marquer l’obstacle de 20 737 $, qui est l’avant-dernier objectif. Le niveau de 25 169 $, qui est le plus haut du mois d’août, est probablement ce que les teneurs de marché recherchent et pourrait être un bon endroit pour enregistrer des bénéfices.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

D’un autre côté, si les acheteurs ne réussissent pas, cela pourrait faire baisser le prix du Bitcoin et transformer le niveau de support de 18 293 $ en une barrière de résistance. Ce mouvement indiquera un front haussier faible et invalidera également les perspectives haussières.

Une telle évolution pourrait entraîner une chute des prix en cascade jusqu’au prochain plancher de support à 15 550 $.