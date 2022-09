Données canadiennes sur l’inflation : les arguments en faveur d’un recul de la BOC ? | Cryptomonnaie

La BOC a adopté une voie de hausse des taux encore plus agressive que la Fed, donnant au CAD le taux de hausse le plus rapide des majors. Cela n’a pas arrêté la montée fulgurante de l’inflation que la plupart des pays développés ont connue cette année, bien qu’elle ne soit pas aussi spectaculaire qu’aux États-Unis. Compte tenu de l’interconnectivité économique avec les États-Unis, il n’est pas surprenant que les tendances de l’IPC aient été similaires dans les deux pays.

Cependant, contrairement aux États-Unis, le Canada a connu non seulement un aplatissement, mais aussi une baisse réelle de l’IPC de base, la mesure suivie par les banques centrales. Cela soulève la question de savoir si la préalimentation accrue des taux d’intérêt par la BOC indique qu’elle peut ralentir le rythme des hausses avant les autres banques centrales. D’autant plus que de plus en plus d’économistes craignent qu’il y ait une récession à l’horizon, si ce n’est déjà fait. Si les taux de base continuent de baisser, il y aurait d’autres arguments pour que la BOC ne « mène » pas la Fed à la hausse. Le BOC se réunit à nouveau fin octobre.

À quoi faire attention

Le taux d’inflation du Canada devrait chuter pour le deuxième mois consécutif à 7,3 % contre 7,6 % auparavant. Cela devrait être soutenu par un taux mensuel de -0,1 %, contre 0,1 % en juillet. Les chiffres reflètent les résultats observés aux États-Unis, mais à un niveau inférieur. La chute des prix mondiaux du brut a également contribué à une réduction des coûts de l’énergie au Canada.

Mais ce sur quoi la BOC se concentre, c’est le taux de base, qui atténue les effets des prix de l’énergie et des aliments. Et là, la situation est un peu plus compliquée, puisque l’IPC de base annuel devrait augmenter à 6,2 % contre 6,1 % auparavant. Ceci est basé sur une accélération attendue de la mesure mensuelle à 0,6% contre 0,5% en juillet.

Assembler les morceaux

Tout comme avec les données américaines de la semaine dernière, même si le taux d’inflation global baisse, le marché est susceptible de réagir au taux de base. Cependant, les différences qui pourraient avoir un impact sur le marché ici sont vraiment minimes. Si le taux de base est conforme aux attentes, il n’est qu’à une décimale du précédent. Et une variation de quelques décimales par rapport aux attentes est assez courante.

Si le taux devait être à 6,1% ou plus, cela conduirait probablement à la spéculation que la BOC maintiendrait sa position agressive. Parce qu’il suggère qu’une tendance à la baisse du taux d’inflation sous-jacente ne s’est pas encore établie. Cette idée pourrait recevoir un coup de pouce supplémentaire plus tard cette semaine si la Fed augmente les taux de 100 points de base, ce qui pourrait conduire à des spéculations selon lesquelles la BOC pourrait à nouveau augmenter les taux d’un point de pourcentage complet.

Et si les attentes ne sont pas satisfaites ?

D’un autre côté, un échec des attentes de seulement deux décimales (ou plus) signalerait que la trajectoire descendante de l’inflation est intacte. Cela pourrait renvoyer la discussion sur la mesure dans laquelle la BOC modérera son resserrement lors de la prochaine réunion. Et, encore une fois, cela pourrait être davantage soutenu si la Fed augmentait de seulement 75 points de base mercredi.

Quant au dollar canadien, la faiblesse a été attribuée à l’attente que la BOC « pivotera » en premier. Mais si l’inflation globale diminue, tandis que l’inflation sous-jacente signale que la BOC restera agressive, la tendance à la hausse de l’USDCAD pourrait être interrompue. Bien sûr, la situation pourrait s’inverser si l’inflation signalait que la BOC pourrait souffler un peu dans la forte hausse des taux.