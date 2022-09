La plus forte hausse des taux de la Fed en 40 ans ? Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) fait face à une autre semaine d’annonces macro « énormes » après la clôture hebdomadaire la plus basse depuis juillet.

Après des jours de pertes suite aux dernières données sur l’inflation aux États-Unis, le BTC/USD, comme les altcoins et les actifs à risque plus largement, n’a pas réussi à se redresser.

La plus grande crypto-monnaie n’a pas encore retourné 20 000 $ vers un support convaincant, et alors que la troisième semaine complète de septembre commence, le danger est une fois de plus que ce niveau puisse fonctionner comme une résistance.

Les haussiers ont de quoi s’inquiéter – les prochains jours verront la Réserve fédérale décider de la prochaine hausse des taux directeurs, ce qui affectera le marché bien au-delà du simple sentiment.

De plus, les conséquences de la fusion Ethereum (ETH) continuent de se produire, tandis qu’à l’ancien échange Mt. Gox, les remboursements aux créanciers ajoutent un autre nuage potentiel au paysage des prix Bitcoin.

Cointelegraph examine cinq facteurs potentiels d’évolution du marché à surveiller dans Bitcoin au cours de la semaine à venir.

La hausse des taux de la Fed « coup de marteau » au centre des préoccupations

L’événement principal de la semaine se présente sous la forme de la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt directeurs.

Après que l’impression de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’août soit devenue « plus chaude » que prévu, la Fed sera sous pression pour réagir.

En tant que tel, le marché a maintenant pleinement intégré une hausse minimale de 75 points de base pour le taux des fonds fédéraux et n’écarte pas les chances de 100 points de base, selon le CME FedWatch Tool du 19 septembre.

Une augmentation de 100 points serait la première action de ce type de la Fed depuis le début des années 1980.

Graphique des probabilités de taux cible de la Fed au 19 septembre 2022. Source : CME Group

Le Federal Open Market Committee (FOMC) doit se réunir les 20 et 21 septembre et publiera une déclaration confirmant la hausse et le support de la Fed au chiffre en question.

« La Fed n’assouplira pas de sitôt, et c’est la nature humaine classique car nous avons maintenant l’avantage de savoir jusqu’où dans les erreurs qu’ils ont commises en assouplissant trop », a déclaré Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg Intelligence, dans un entretien avec Kitco au cours du week-end.

La croissance des actifs à risque depuis le krach de mars 2020 avait « basculé beaucoup trop d’un côté », a-t-il déclaré, et il est maintenant « très clair » qu’un renversement se produira.

La crypto figurera dans la réinitialisation globale du marché, et Bitcoin finira par l’emporter, a poursuivi McGlone, réitérant une théorie de longue date sur l’avenir de la crypto-monnaie. L’or surperformera également, mais pour les deux, la douleur doit venir en premier.

« Malheureusement, pour que la Fed arrête cette masse, les actifs à risque doivent les faire arrêter en se resserrant pour eux », a-t-il résumé.

Un mouvement de 100 points de base cette semaine accélérerait ce processus, qui voit maintenant des catalyseurs des banques centrales au-delà des États-Unis après que celles-ci aient été initialement lentes à commencer à augmenter les taux pour lutter contre l’inflation.

Le compte d’analyse Twitter populaire Games of Trades a quant à lui déclaré qu’il était temps pour le S&P 500 avant le début des échanges de Wall Street.

« Dans des moments comme celui-ci, avec une incertitude majeure à tous les niveaux, le marché de la crypto ne fera pas grand-chose sans la permission des actions », a ajouté l’analyste et commentateur Kevin Svenson.

Le prix au comptant chute après une mauvaise clôture hebdomadaire

La semaine dernière a vu des vents favorables s’accumuler pour Bitcoin, entraînant une chute des prix BTC en nature.

BTC / USD a perdu plus de 2 000 $ en une seule bougie hebdomadaire, clôturant en dessous de 20 000 $ dans ce qui est le plus bas depuis juillet, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

La clôture a été suivie d’une forte baisse au cours de laquelle la paire est tombée sous les 19 000 $.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

L’humeur baissière est peut-être compréhensible – la fusion Ethereum est devenue un événement « vendre les nouvelles » et, avec les déclencheurs macro, a contribué à une nouvelle fuite d’actifs à risque.

Maintenant, les analystes envisagent les chances que la tendance baissière reste en place au moins jusqu’à ce que l’annonce des taux de la Fed passe.

« BTC a coupé le week-end, mais il y a toujours un potentiel de volatilité avant la clôture », a déclaré la ressource d’analyse en chaîne Material Indicators aux abonnés de Twitter dans une partie d’un message du 18 septembre.

D’énormes annonces économiques et de la FED la semaine prochaine rendront les choses encore plus épicées.

Un graphique d’accompagnement a montré l’état d’avancement du carnet de commandes de Binance, avec un support d’environ 19 800 $ depuis qu’il n’a pas réussi à maintenir l’évolution des prix.

La veille, Material Indicators avait estimé qu’il était également inutile d’imaginer qu’une baisse plus profonde serait évitée. À en juger par le carnet de commandes, l’action des enchères n’était toujours pas assez forte pour soutenir les niveaux actuels.

Compte tenu du moment où un macro-fond pourrait se produire, le commerçant populaire Cheds a parié sur le quatrième trimestre de cette année, décrivant Bitcoin comme « en bonne voie » pour le faire.

« $ BTC hebdomadaire commence à atteindre des creux de gamme », a-t-il ajouté dans un autre tweet à la clôture hebdomadaire.

Les shorts s’accumulaient au moment de la rédaction de cet article sur Binance et FTX, suggérant un effort concerté pour faire baisser le marché par les traders de produits dérivés. Cela, a soutenu un autre compte populaire Ninja, ne serait finalement pas couronné de succès au-delà de l’ouverture de Wall Street.

Le dollar américain se replie sous son pic de plusieurs décennies

Pendant ce temps, le dollar américain, qui a rebondi après les pertes observées après l’impression de l’IPC, guette vivement un sommet macroéconomique potentiel.

Un vent contraire classique pour la crypto, l’indice du dollar américain (DXY) se situe actuellement à un peu moins de 110, après s’être consolidé pendant plusieurs jours.

L’indice a atteint 110,78, son plus haut depuis 2002, plus tôt ce mois-ci, tout en évitant des retracements importants durables.

Analysant l’avenir immédiat la semaine dernière, Hyland a averti qu’un « nouveau coup d’éclat » pour DXY accompagnerait un « événement de capitulation » des actifs à risque.

Un regard sur la corrélation inverse entre DXY et BTC/USD confirme quant à lui l’impact des fortes hausses du premier sur le second.

Indice du dollar américain (DXY) contre graphique BTC/USD sur 1 jour. Source : TradingView

Ethereum obtient le blues post-fusion

Dans la semaine qui a suivi la fusion tant vantée, Ethereum connaît une baisse majeure du battage médiatique.

Dans un mouvement qui pourrait fausser la part de la capitalisation boursière en faveur de Bitcoin, l’ETH/USD a baissé de 25 % la semaine dernière.

Se négociant actuellement à moins de 1 300 $, son plus bas niveau depuis le 16 juillet, la paire fait l’objet de pronostics baissiers de la part des analystes et des traders de tous les horizons.

Graphique bougie ETH/USD 1 heure (Binance). Source : TradingView

« Ethereum ne parvient pas à maintenir un support critique », a averti Svenson alors que la clôture hebdomadaire n’a pas réussi à tracer une ligne sous les pertes.

L’analyste Matthew Hyland a quant à lui donné un objectif de 1 000 dollars pour l’ETH/USD, ajoutant que 1 250 dollars « devraient constituer un support ».

Contre BTC, Ethereum a baissé de 19 % au cours de la semaine, la part de Bitcoin dans la capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie ayant augmenté de 1,2 % depuis le 14 septembre.

Pour le trader bien connu CryptoGodJohn, tout se jouait toujours pour une opportunité « d’entrée générationnelle » sur la paire.

Moins enthousiaste était Samson Mow, PDG de la startup d’adoption de Bitcoin JAN3, qui a noté que si ETH/USD était toujours au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 semaines (WMA) aux niveaux actuels, Bitcoin était inférieur à son propre équivalent.

Le 200 WMA fonctionne comme une ligne de tendance importante pendant les marchés baissiers de la crypto, et le récupérer après sa perte en tant que support a historiquement signifié un retour en force.

L’offre dormante de Bitcoin continue de vieillir

Même si la récente volatilité des prix entraîne une augmentation de l’activité en chaîne, les hodlers gardent leur détermination, confirment les données en chaîne.

Selon la société d’analyse Glassnode, les pièces détenues pendant une période d’au moins cinq ans ne montrent qu’une seule tendance – à la hausse.

Dans de nouvelles données du jour, Glassnode a confirmé que le pourcentage de l’offre de BTC pour la dernière fois active en septembre 2017 ou plus tôt avait atteint un nouveau record historique de 24,8 %.

Graphique du pourcentage d’approvisionnement en bitcoin dernier actif il y a plus de 5 ans. Source : Glassnode/Twitter

Le montant de l’offre active pour la dernière fois il y a cinq à sept ans, quant à lui, a atteint son plus haut niveau en près de deux ans – 1,01 million de BTC.

L’offre de bitcoins a été active pour la dernière fois il y a 5 à 7 ans. Source : Glassnode/Twitter

Dans le même temps, les pièces « plus jeunes » sont également en mouvement, la tranche 6-12 mois atteignant ses propres sommets sur cinq mois.

Néanmoins, la tendance à long terme parmi les investisseurs chevronnés est claire en ce qui concerne Bitcoin, comme en témoigne la part de l’offre détenue par les détenteurs à long terme (LTH).

« LTH Supply est le volume de Bitcoin qui est inactif depuis 155 jours et qui est statistiquement le moins susceptible d’être dépensé pendant la volatilité du marché », a expliqué Glassnode la semaine dernière alors que la métrique atteignait des sommets historiques de 13,62 millions de BTC.

Après l’événement CPI, comme l’a rapporté Cointelegraph, les flux de Bitcoin vers les échanges ont connu leur plus grand décompte en une journée depuis plusieurs mois.