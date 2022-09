Le prix de Cardano envisage un rallye de 18% après de longues liquidations de 2,5 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a puni les premiers haussiers en collectant la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous du creux du 2 septembre à 0,448 $, laissant présager un renversement.

Désormais, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA lance un rallye de reprise jusqu’à l’obstacle de 0,505 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,0435 $ créera un plus bas plus bas et invalidera les perspectives haussières pour ADA.

Le prix de Cardano répète ce schéma fractal de liquidité depuis le 18 juin et en a déclenché un il y a quelques heures à peine. La fractale est simple et vise à collecter la liquidité stop-vente avant un mouvement explosif à la hausse.

Comme le montre le graphique ci-dessous, environ 2,5 millions de dollars de positions longues ont été liquidées alors que l’ADA est tombé en dessous des plus bas du 2 septembre.

Liquidations ADA

Le prix de Cardano punit les traders

Le prix de Cardano s’est inversé peu de temps après la création de la septième course de liquidité, ce qui a fait grimper ADA d’environ 7%. Ce renversement a fait chuter l’altcoin sous le creux du 2 septembre à 0,448 $, collectant la liquidité stop-vente et punissant les traders avides.

La huitième course de liquidité doit encore remonter au-dessus de 0,448 $ et produire une clôture décisive au-dessus pour confirmer le début d’une reprise. En cas de succès, les investisseurs peuvent facilement s’attendre à ce que ADA reteste l’obstacle immédiat à 0,472 $. En fonction de la force des acheteurs, l’altcoin pourrait tenter un nouveau test de 0,505 $ si l’obstacle de 0,472 $ est basculé dans un plancher de support.

Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 12% et est probablement là où la hausse sera plafonnée pour le prix de Cardano.

Du point de vue des teneurs de marché, l’ADA pourrait s’étendre à 0,530 $ pour combler le déséquilibre ou Fair Value Gp (FVG), portant le gain total à 17 %.

Graphique ADA/USDT sur 12 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano, un échec à récupérer au-dessus de 0,448 $ sera le premier signe de faiblesse du marché. Si l’ADA produit un plus bas inférieur au niveau de 0,435 $, cela invalidera la thèse haussière de l’ADA et déclenchera potentiellement une vente au plus bas du 13 juillet à 0,400 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, qui pourraient influencer le prix de Cardano.