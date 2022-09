Ripple, l’affaire SEC se dirige vers la conclusion après le dépôt d’un « jugement sommaire » | Cryptomonnaie

Ripple a fait valoir que les bénéfices XRP provenaient des «forces du marché de l’offre et de la demande» plutôt que de tout contrat entre Ripple et les détenteurs de jetons XRP.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Ripple Labs ont tous deux appelé un juge fédéral à rendre une décision immédiate sur la question de savoir si les ventes XRP de Ripple ont violé les lois américaines sur les valeurs mobilières.

Dans des requêtes distinctes déposées le 17 septembre par Ripple et la SEC, les deux ont appelé à un jugement sommaire devant le tribunal de district américain du district sud de New York.

Les jugements sommaires sont soumis aux tribunaux lorsqu’une partie impliquée estime qu’il y a suffisamment de preuves à portée de main pour rendre une décision sans qu’il soit nécessaire de procéder à un procès.

Les deux parties ont demandé à la juge Analisa Torres de rendre une décision immédiate sur la question de savoir si les ventes de XRP de Ripple violaient les lois américaines sur les valeurs mobilières. Ripple a fait valoir que la SEC n’avait plus de réponses pour prouver que les ventes de XRP constituaient un « contrat d’investissement », tandis que la SEC est restée fermement convaincue que c’est le cas.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans un message sur Twitter le 17 septembre, a déclaré que les documents indiquaient clairement que la SEC « n’est pas intéressée par l’application de la loi ».

« Ils veulent tout refaire dans un effort inadmissible pour étendre leur juridiction bien au-delà de l’autorité qui leur est accordée par le Congrès », a-t-il déclaré.

Les dépôts d’aujourd’hui montrent clairement que la SEC n’est pas intéressée à appliquer la loi. Ils veulent tout refaire dans un effort inadmissible pour étendre leur juridiction bien au-delà de l’autorité qui leur est accordée par le Congrès. https://t.co/ooPPle3QjI – Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 17 septembre 2022

Pendant ce temps, l’avocat général de Ripple, Stuart Alderoty, a noté qu ‘«après deux ans de litige», la SEC est «incapable d’identifier un contrat d’investissement» et «ne peut pas satisfaire à un seul volet du test Howey de la Cour suprême».

Dans sa requête en jugement sommaire, Ripple a affirmé que l’affaire de la SEC « se résume à une affirmation inadmissible et illimitée de compétence sur tout transfert d’actif ».

La requête a également fait valoir que la SEC ne pouvait pas établir que les détenteurs de jetons XRP ne pouvaient pas « raisonnablement s’attendre à des bénéfices » sur la base des efforts de Ripple car il n’y avait aucune obligation contractuelle entre les détenteurs de jetons Ripple et XRP.

D’autre part, la requête en jugement sommaire de la SEC a fait valoir qu’il peut y avoir un « contrat d’investissement » sans contrat, sans aucun droit accordé à l’acheteur et sans aucune obligation envers l’émetteur.

Mais Ripple a fait valoir dans sa requête « ce n’est pas et ne devrait pas être la loi, car sans ces caractéristiques essentielles, il n’y a rien auquel le test Howey puisse raisonnablement être appliqué. » Ripple a plutôt souligné les bénéfices provenant des « forces du marché de l’offre et de la demande », quelque chose que la SEC a « concédé » selon la motion Ripple.

L’importance de cet aveu a été soulignée par le procureur américain Jeremy Hogan dans un post du 17 septembre sur Twitter, déclarant que « ces concessions sont parfaites pour un jugement sommaire ».

Réaction communautaire

Le dépôt des requêtes Ripple et SEC a suscité un sentiment principalement positif de la part de la communauté XRP, un utilisateur de Twitter estimant que « la fin est proche »:

La requête en jugement sommaire intervient près de deux ans après que la SEC a poursuivi Ripple, l’ancien PDG Christian Larsen et l’actuel PDG Brad Garlinghouse en décembre 2020 pour avoir prétendument levé 1,3 milliard de dollars grâce à des ventes de titres non enregistrées via XRP.

Si le tribunal exécute le jugement sommaire, la décision du tribunal aura un impact profond sur la détermination des crypto-monnaies qui constituent un titre en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières.

Le jeton XRP a atteint des sommets jamais vus depuis juillet après le dépôt de la requête – atteignant près de 0,40 $, mais a légèrement baissé depuis lors et est actuellement au prix de 0,34 $, selon CoinGecko.