First Mover Asia : Glissade des cryptos dans les échanges du week-end ; Ethereum a-t-il choisi le mauvais moment pour fusionner ? | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) : 19 476 $ −2,6 %

Éther (ETH) : 1 346 $ −7,3 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 951 $ −4,4 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 873,33 −0,7 %

Or : 1 686 $ l’once troy + 0,9 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,45 % −0,01

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

L’éther coule vers 1,3 000 $

De James Rubin

Quelqu’un a-t-il dit Fusion ?

L’euphorie des investisseurs à propos de la transformation technologique de la blockchain Ethereum la semaine dernière semblait bien révolue alors que le prix de l’éther a chuté dimanche à son plus bas niveau depuis fin juillet.

La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment en dessous de 1 350 $, une baisse de plus de 7 % au cours des dernières 24 heures qui a poursuivi sa baisse post-fusion des trois jours précédents. L’ETH a commencé la semaine dernière à changer confortablement de mains pour plus de 1 700 $ au milieu des attentes élevées concernant le passage d’Ethereum d’un protocole de preuve de travail à un protocole de preuve de participation plus économe en énergie. Le plein impact de la fusion peut ne pas être évident avant un certain temps.

Pour l’instant, l’éther et les autres cryptos semblent susceptibles de rester vulnérables aux mêmes forces macroéconomiques qui affectent les actions et autres actifs plus risqués depuis des mois.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 19 450 dollars, en baisse de plus de 2,5 % par rapport à samedi et proche de son point le plus bas en 10 jours. Au début de la semaine, la plus grande crypto en valeur marchande a commencé à descendre d’un perchoir au-dessus de 22 000 $ après qu’un indice des prix à la consommation (IPC) décevant ait indiqué que la banque centrale américaine avait encore du travail devant elle pour maîtriser l’inflation. Les investisseurs surveilleront de près la décision du Comité fédéral de l’open market (FOMC) sur une nouvelle hausse des taux d’intérêt cette semaine (UTC), bien qu’une augmentation minimale de 75 points de base soit largement attendue – une continuation de la politique monétaire de la Fed.

« Nous pouvons voir que le rallye de secours de BTC était en effet insoutenable, et il a renoncé à une grande partie de ses gains après que les données de l’IPC soient sorties plus élevées que prévu et que la fusion ETH se soit avérée être un événement de vente d’informations », Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, a écrit dans un e-mail à CoinDesk. « Cependant, le prochain FOMC sera un point clé pour les marchés, car les participants tablent sur une hausse des taux de 75 points de base alors que certains s’attendent à des mesures encore plus bellicistes. »

La plupart des autres cryptos majeurs ont passé dimanche en rouge foncé avec OP récemment en baisse de 17% et RVN et YGG en baisse d’environ 15% chacun. KNC, le jeton du réseau Kyber, était en baisse d’environ 25 % en plus de 8 heures après une discussion sur Twitter à propos d’un exploit.

L’indice crypto Fear & Greed reste fermement en territoire de peur.

Actions

Les marchés boursiers ont terminé une semaine lamentable sur une note lamentable avec le Nasdaq axé sur la technologie, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) qui ont tous chuté d’un point de pourcentage alors que les marchés ont continué d’absorber les indices décevants des prix à la consommation et à la production de la semaine dernière et une rapide série de coups de personne morale. Ces succès comprenaient l’annonce de FedEx jeudi qu’elle fermerait des bureaux en raison des inquiétudes concernant une récession, des suppressions d’emplois imminentes chez Goldman Sachs et des problèmes de chaîne d’approvisionnement de General Electric. L’activité de Fedex est souvent considérée comme une mesure de l’activité plus large des entreprises et des consommateurs. Pour la semaine, le Nasdaq a plongé de plus de 5%, tandis que le S&P et le DJIA ont chacun chuté de plus de 4%.

Jeudi, la Banque mondiale a également noté que les hausses des taux d’intérêt des banques centrales pourraient pousser l’économie mondiale dans la récession en 2023.

Outre la réunion du FOMC, les investisseurs surveilleront les mises en chantier et les ventes de maisons existantes en août pour les derniers signes d’un marché immobilier désormais durement touché. La semaine dernière, le taux hypothécaire pour un prêt de 30 ans a atteint 6 % pour la première fois depuis 2022 et les données sur le logement et la construction au cours des derniers mois se sont affaissées.

Actualité crypto

Pendant ce temps, les derniers rapports du département du Trésor américain vendredi n’ont pas fait grand-chose pour clarifier ce que l’administration Biden et les régulateurs feront à propos des actifs numériques. Comme l’a rapporté CoinDesk, le gouvernement fédéral reste préoccupé par les risques potentiels de crypto et les agences de réglementation considèrent l’augmentation des mesures d’application comme une mesure importante. « Cela fait six mois que l’exécutif du président Biden sur les crypto-monnaies, mais ce cadre ne met pratiquement rien de majeur en mouvement », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché à Oanda.

En contraste frappant avec l’exécution presque sans faille de la fusion d’Ethereum Merge, des snafus techniques et des défections ont entaché la nouvelle chaîne de blocs « fork » par des crypto-mineurs visant à préserver l’ancien réseau de preuve de travail. Chandler Guo, l’un des plus ardents défenseurs du fork, a déclaré vendredi au programme First Mover de CoinDesk TV que seuls 10% des mineurs utilisant PoW pour exploiter ETHPOW (le jeton du fork Ethereum Merge) ou ETC (le jeton d’Ethereum Classic) survivront finalement . ETC a récemment perdu plus de 13 %.

DiPasquale de BitBull a noté avec optimisme que « tout signe de modération dans le [FOMC] La réunion donnera très probablement au marché une forte poussée, et nous pourrions voir un creux à court terme se former si le prix baisse davantage en raison d’une hausse de 75 points de base. »

Il a ajouté: « BTC reste attrayant en dessous de 20 000 $ et nous continuerons d’accumuler jusqu’à 17 000 $ et 15 000 $, s’ils sont vus. En haut, si BTC fait une percée importante, nous pouvons voir 24 000 $ comme le première résistance majeure, suivie de 27 000 $. »

Connaissances

Le timing de la fusion Ethereum était-il éteint?

Par Sam Reynolds

Dans les instants qui ont suivi la fusion, il semblait que tout allait bien. Techniquement, le processus s’est déroulé de manière transparente et l’éther s’est échangé à plat dans les heures qui ont suivi.

Mais l’éther de preuve de participation nouvellement baptisé a chuté le lendemain, chutant de 9%, ses pertes s’accélérant au-delà du bitcoin. L’éther était plus récemment en baisse de XX %.

L’industrie des actifs numériques doit faire face à un environnement de taux d’intérêt élevés, avec un resserrement quantitatif à des niveaux jamais vus depuis des décennies ⁠ – énormément plus élevé que le monde dans lequel Ethereum « a grandi ».

Selon les données de Bloomberg provenant des commerçants, les taux d’intérêt devraient culminer à 4,42 % en mars 2023 et rester au-dessus de 4 % pour le reste de l’année. En conséquence, le dollar devrait atteindre des niveaux record, ce qui est un cas baissier pour «l’argent ultrasonore».

La prochaine grande hausse des taux d’intérêt aura lieu après la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), prévue mercredi et jeudi, où les chances d’une hausse de 100 points de base ont augmenté.

Les analystes prédisent de forts vents contraires pour le marché de la cryptomonnaie.

Un autre obstacle

Il y a un autre vent contraire pour Ethereum, et il n’est pas basé sur la politique macroéconomique.

La Securities and Exchange Commission (SEC) accorde une attention particulière aux jetons de preuve de participation. Le président Gary Gensler a été cité comme disant – mais pas spécifiquement à propos d’Ethereum – que la nature du PoS pourrait en faire un contrat d’investissement qui les soumet à la réglementation sur les valeurs mobilières.

Mais il y a un facteur qui pourrait jouer en faveur d’Ethereum : les flux d’échange.

Les données publiées vendredi par Glassnode montrent que les fortes entrées avant la fusion commencent à s’inverser. Bien qu’il y ait encore des entrées, les 1,2 milliard de dollars déposés par les commerçants ont maintenant disparu et 395 millions de dollars nets ont quitté les bourses.

Généralement, cela est considéré comme un signe haussier. Voyons si cela reste ainsi alors que les taux d’intérêt augmentent.

