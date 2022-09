Pourquoi la récente inversion des prix de Cardano a peut-être été le dernier tournant | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a été rejeté des niveaux clés de Fibonacci.

Les moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours imposent un post-rejet et peuvent émettre un croisement baissier dans les heures à venir.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,52 $.

Le prix de Cardano a peut-être établi la dernière étape du plus grand triangle symétrique. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix Cardano se prépare

Le prix de Cardano pourrait entraîner une autre baisse de style mousson dans les prochains jours. Tout au long de l’été, le jeton de contrat intelligent a été lié à une plage, se consolidant dans ce qui semble être un triangle symétrique. L’indice de force relative soutient la thèse du triangle symétrique.

Il existe des divergences subtiles entre chaque swing, haut et bas, dans toute la formation. De plus, le sommet de swing le plus récent a eu lieu au niveau de retracement de 61,8 % (basé sur le sommet de swing précédent vers le bas de swing) et s’est accompagné d’une divergence baissière. Sur la base de ces signaux, la théorie d’Elliott Wave suggère que l’onde E finale du triangle pourrait être complète.

Graphique ADA USDT sur 8 heures

Le prix de Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,469 $, car les baissiers ont récemment dépassé les moyennes mobiles simples de 8 et 21 jours. Si les données techniques sont correctes, le prix de Cardano pourrait déjà être vers une baisse de 40 % ciblant 0,25 $.

L’invalidation de la thèse baissière d’entrée anticipée est une brèche au-dessus de 0,52 $. Si les traders peuvent franchir ce niveau, ils pourraient être en mesure de remonter jusqu’à des niveaux de Fib proches du niveau de 0,64 $. Cette action sur les prix entraînerait une augmentation de 20% par rapport au prix actuel de Cardano.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Cardano, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security