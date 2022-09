Après un rallye de 15%, c’est là que le prix du XRP se dirigera ensuite | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a connu une augmentation massive de la pression d’achat, le poussant jusqu’à l’obstacle de 0,381 $.

Un retracement mineur à 0,360 $, le jeton de remise pourrait monter en flèche à 0,44 $ si les conditions du marché restent les mêmes.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,357 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera une correction à 0,331 $.

Le prix du XRP montre une poussée explosive de la pression d’achat qui l’a amené à monter pour retester un niveau de résistance significatif. Cette barrière a empêché le jeton de remise de se déplacer plus haut pendant environ 100 jours. Si les traders Ripple surmontaient cette barrière, le résultat serait une autre montée exponentielle.

Le prix XRP prêt à atteindre des sommets plus élevés

Le prix du XRP a augmenté de 12 % entre le 7 et le 12 septembre mais a fait face à une résistance à 0,360 $. Cette montée a été suivie d’un retracement de 10 % qui a formé une base à 0,325 $. Le run-up explosif déclenché le 16 septembre a fait grimper le jeton de remise de 20 % en moins de 48 heures.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix XRP teste actuellement à nouveau l’obstacle de 0,381 $ qui a empêché Ripple de progresser depuis le 11 juin. Par conséquent, une clôture décisive au-dessus de cette barrière qui se transforme en un plancher de support sera un développement haussier majeur.

En cas de succès, le prix XRP pourrait être une autre augmentation de 14% qui reteste l’obstacle de 0,439 $. Cependant, les investisseurs doivent également porter une attention particulière à un retracement potentiel à 0,360 $, qui pourrait servir de bon point d’entrée pour la suite de Ripple.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix XRP ne parvient pas à surmonter l’obstacle de 0,381 $, le plancher de support de 0,360 $ sera un endroit où les acheteurs écartés pourront entrer. Une ventilation de ce niveau, suivie d’un chandelier quotidien proche en dessous de 0,357 $, créera un plus bas plus bas. et invalider le passage à 0,439 $.

Ce développement pourrait renvoyer le prix XRP pour retester les 0,325 $. Dans un cas très baissier, Ripple pourrait revoir la barrière de 0,309 $,