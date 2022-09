Le prix Ethereum doit surmonter deux obstacles pour retester 2 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum manque d’élan alors qu’il tente de décoller de la zone de support de 1 355 $ à 1 440 $

L’ETH doit surmonter l’obstacle de 1 571 $ et 1 730 $ pour atteindre l’objectif de 2 034 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 355 $ invalidera cette perspective optimiste pour l’ETH.

Le prix d’Ethereum s’est comporté de manière inattendue après la mise à jour de Merge du 15 septembre. Fait intéressant, l’ETH s’est vendu après l’événement très attendu, qui a poussé à retester une zone de support stable, déclenchant potentiellement une montée en puissance.

Le prix Ethereum prend son temps

Le prix d’Ethereum a perdu environ 21 % depuis le 11 septembre, le ramenant à un nouveau test de la zone de support de 1 355 $ à 1 440 $. Bien que l’ETH se consolide dans ce domaine, la hausse du prix du Bitcoin pourrait déclencher la prochaine montée en puissance du jeton de contrat intelligent.

De plus, la récente vente pourrait revenir à la moyenne pour équilibrer le sentiment. Par conséquent, un rallye de reprise pourrait propulser le prix d’Ethereum plus haut, mais les barrières de 1 571 $ et 1 730 $ seront des blocages majeurs.

Le franchissement de ces obstacles est nécessaire pour un nouvel élan. Ne pas le faire pourrait plafonner la hausse du prix d’Ethereum à 1 730 $, soit une augmentation de 19 % par rapport à la position actuelle à 1 453 $. Cependant, si l’ETH doit retester 2 034 $ et former un double sommet, le niveau de résistance de 1 730 $ doit être surmonté.

En supposant que l’ETH puisse traverser ce niveau, même pendant un bref instant pour retester 2 034 $, la montée en puissance constituerait un gain de 40 %.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, un échec à maintenir son poids au-dessus de la zone de support de 1 355 $ à 1 440 $ sera le premier signe de faiblesse parmi les acheteurs. Si ETH produit un chandelier quotidien proche en dessous de 1 355 $, cela indiquera que les baissiers sont sous contrôle. Cette évolution créerait un plus bas plus bas et invaliderait la thèse haussière de l’ETH, ce qui pourrait déclencher une vente au niveau de support de 1 280 $.