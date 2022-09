Pourquoi le prix du Shiba Inu pourrait perdre 20 % de sa valeur marchande ce mois-ci | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a établi de nouveaux plus bas mensuels anéantissant tous les gains réalisés depuis la fin du mois de juillet.

Les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours se heurtent tandis que le prix SHIB oscille en dessous des indicateurs.

L’invalidation de la thèse baissière reste une brèche au-dessus du plus haut de l’été à 0,00001800 $.

Les points de prix de Shiba Inu pourraient être établis dans le catalyseur pour une chute supplémentaire de 20 %.

Le prix du Shiba Inu frôle la douleur

Le prix du Shiba Inu est sur le radar de tous les commerçants car les baissiers ont établi de nouveaux plus bas pour le mois de septembre. Actuellement, le tueur DOGE autoproclamé fluctue sous les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours récemment dépassées. Les moyennes mobiles se heurtent et si les conditions du marché persistent, un croisement de la mort baissier se produira. Le croisement pourrait catalyser une baisse supplémentaire de 20 % en visant les creux estivaux à 0,00000978 $.

Le prix du Shiba Inu est actuellement vendu aux enchères à #0.00001185. Les traders ont réussi à anéantir tous les gains depuis le 29 juillet. L’indicateur de profil de volume démontre l’incapacité des haussiers à riposter, car les investisseurs restent à l’écart pendant la tendance baissière en marches d’escalier.

Graphique SHIB USDT sur 12 heures

Pourtant, il est possible que Shiba Inu se réoriente vers le nord pour des gains à court terme avant la rupture des dépressions estivales. Si les haussiers peuvent franchir les moyennes mobiles précédentes et développer un support durable, un rallye supplémentaire de 13 % vers la zone de résistance de 0,00001400 $ pourrait avoir lieu à court terme. Ce scénario de contre-tendance n’invaliderait pas la thèse baissière, mais les traders doivent néanmoins être conscients de cette possibilité. L’invalidation de la thèse baissière ciblant les plus bas de l’été à 0,0000978 $ reste une brèche au-dessus du plus haut de l’été à 0,00001800 $.

Ainsi, l’invalidation la plus sûre de la thèse de la tendance baissière ciblant 0,00000978 $ est une violation du sommet estival à 0,00001800 $. Si les haussiers parviennent à reconquérir cette barrière de résistance, une frénésie d’acheteurs pourrait s’ensuivre, ciblant le creux du 29 avril à 0,00001839 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 57 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security