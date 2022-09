Prédiction du prix du bitcoin : les traders se reposent, tandis que les haussiers tentent de planifier un nouveau test de 25 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre un rebond net par rapport à la zone de support de 19 547 $ à 19 784 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC déclenche une montée en puissance pour retester le niveau psychologique de 25 000 $.

Un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 18 500 $ à 19 909 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du bitcoin fait preuve de résilience alors qu’il rebondit sur le creux du mois d’août, suggérant la présence d’acheteurs volontaires. Sur une période plus courte, BTC a produit un changement de structure de marché haussier confirmant davantage un renversement potentiel.

Le prix du bitcoin prêt à faire du foin

Le prix du bitcoin a annulé les gains de 23 % dont il a été témoin entre le 7 et le 13 septembre alors qu’il s’est effondré de 15 % entre le 13 et le 16 septembre. Ce mouvement soudain résulte de l’annonce de l’indice des prix à la consommation (IPC).

En conséquence, BTC a établi un swing à 22 850 $ et a chuté pour retester la zone de demande de douze heures, s’étendant de 18 500 $ à 19 909 $, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles un renversement ici semble plausible.

Malgré de multiples tentatives, les vendeurs n’ont pas été en mesure de dépasser le creux du mois d’août à 19 539 $, ce qui suggère la présence d’acheteurs volontaires. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC tente un rallye de reprise, ce qui pourrait, après une accumulation suffisante d’élan, produire un plus haut au-dessus du plus haut récemment formé à 22 850 $.

Si BTC parvient à faire de même, il pourrait prolonger la course pour retester 25 000 $, ce qui est le point médian du crash de 45 % entre le 31 mai et le 18 juin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin dans une perspective de délai plus court, les perspectives macro crient toujours à la baisse. Par conséquent, si les vendeurs font un retour et produisent un chandelier quotidien proche de la zone de demande de douze heures, s’étendant de 18 500 $ à 19 909 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir BTC s’effondrer à 17 593 $, ce qui correspond au plus bas swing formé le 18 juin.