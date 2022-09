Le prix Cardano saisit la liquidité, le prochain arrêt est de 0,505 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a collecté des liquidités en dessous du creux du 13 septembre à 0,460 $, déclenchant une inversion.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ADA poursuive cette reprise jusqu’à ce qu’il reteste l’obstacle de 0,505 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,0.450 $ créera un plus bas plus bas et invalidera les perspectives haussières pour ADA.

Le prix de Cardano déclenche à nouveau son modèle fractal de liquidité après la récente vente de Bitcoin et Ethereum. La collecte de liquidités d’arrêt de vente a également amené ADA à catalyser une montée en puissance. Les traders intéressés peuvent capitaliser sur ce rallye en sautant sur cette tendance au bon moment.

Signaux de prix Cardano acheter

Le prix de Cardano a créé la septième course de liquidité sur un graphique de douze heures en balayant le creux du 13 septembre à 0,460 $ et en créant un double creux à 0,450 $. Cette évolution a déclenché un renversement qui a fait grimper ADA de 5,82 % jusqu’à présent.

Le rebond de l’ADA pourrait facilement retester l’obstacle immédiat à 0,505 $. Étant donné que le prix de Cardano a produit un sommet plus élevé à 0,521 $ par rapport au sommet du swing du 6 septembre à 0,512 $, la tendance semble favoriser les traders. Par conséquent, le rallye de reprise en cours pourrait viser le niveau de résistance de 0,530 $.

Si ADA teste à nouveau 0,530 $, il aura augmenté de 17% et c’est probablement là que la hausse sera plafonnée pour le soi-disant « Ethereum-killer ». De plus, ce mouvement aurait produit un plus haut plus élevé par rapport au dernier plus haut à 0,524 $ formé le 10 septembre.

Graphique ADA/USDT sur 12 heures

D’un autre côté, si le prix de Cardano produit un plus bas inférieur au niveau de 0,450 $, cela invalidera la thèse haussière pour ADA. Ce développement pourrait voir le prix de Cardano chuter au niveau de support stable de 0,435 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, qui pourraient influencer le prix de Cardano.