Ce signe subtil suggère que le prix de Tezos (XTZ) augmentera de 20 % dans les prochains jours | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos imprime une subtile divergence haussière sur la période quotidienne.

L’indicateur de profil de volume est encore relativement inférieur au volume qui a produit le rallye estival.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 1,437 $.

Le prix de Texos montre la possibilité d’une riposte haussière ciblant le plus haut de septembre à 1,75 $.

Le prix de Tezos montre des signaux positifs

Le prix de Tezos pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les prochains jours. Une subtile divergence haussière a été établie sur l’indice de force relative alors que les baissiers ont imprimé une grande bougie engloutissante. La divergence se produit au-dessus du territoire de l’acheteur favorable, ce qui contredit l’idée qu’un piège à traders intelligent pourrait être sur la table.

Le prix de Tezos se vend actuellement aux enchères à 1,52 $ alors que les traders tentent de reconquérir la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours. L’indicateur de profil de volume contredit l’idée qu’un mouvement de tendance haussière est encore possible car le volume baissier qui a induit la vente actuelle est encore relativement inférieur au volume établi lors du rallye estival. De plus, le prix actuel est juste en dessous du niveau FIbonacci de 61,8 % basé sur le swing bas précédent et le swing haut de septembre.

XTZ USDT

En combinant ces facteurs, les traders dont les stop loss sont placés au-dessus de 1,75 $ pourraient être confrontés à un défi. L’invalidation de la thèse haussière est une bougie de clôture sous le niveau de 0,886 Fibonacci actuellement positionné à 1,437 $

