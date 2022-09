Prédiction des prix de Cardano: le déclin final d’ADA avant que la mère de toutes les courses haussières ne se produise | Cryptomonnaie

Le prix Cardano s’enroule dans une fourchette de consolidation depuis le printemps 2022.

Une deuxième tentative de la zone de support de 0,42 $ pourrait induire une baisse de 40 %.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,59 $.

Le prix de Cardano pourrait se préparer à la baisse finale avant qu’un renversement ne se produise. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix de Cardano se prépare pour une autre baisse

Le prix de Cardano lit une fourchette limitée depuis mai 2022. L’action de va-et-vient des prix semble avoir formé un grand triangle symétrique. L’indice de force relative confirme l’idée du triangle, car les divergences entre les prix sont en corrélation avec chaque swing haut et swing bas.

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,46 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut d’août à 0,59 $ et le plus récent bas de balancement à 0,42 $ montre la tendance à la baisse actuelle catalysée par le niveau de Fibonacci de 61,8 %. Sur la base de la théorie d’Elliot Wave et de Fibonacci, la dernière vague E du triangle prospectif pourrait être terminée.

ADA USDT

Ainsi, une nouvelle tentative de 0,42 $ ne doit pas être prise à la légère. Si la thèse du triangle est correcte, une vague impulsive ciblant 0,27 $ pourrait se produire dans les semaines à venir. Un tel mouvement entraînerait une baisse de 40 % de la valeur marchande actuelle d’ADA. Un double backtest vers le niveau de 61,8 % de fib à 0,52 $ est toujours possible. Par conséquent, selon la théorie des vagues d’Elliott, l’invalidation de la thèse baissière devrait rester la vague C à 0,59 $.

Les investisseurs doivent se rappeler que si la thèse du triangle est validée, une impulsion explosive à cinq vagues devrait cibler le niveau moyen de 0,20 $. Une fois l’objectif atteint, les investisseurs pourraient commencer à chercher une opportunité de prise de couteau, car les triangles sont généralement la dernière consolidation avant qu’un changement de tendance ne se produise. Un rallye vers les sommets historiques entraînerait une augmentation de 500% par rapport au prix actuel de Cardano.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Cardano, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security