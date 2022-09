À quoi s’attendre de l’après-Merge Ethereum, toute la vérité | Cryptomonnaie

Après la transition réussie vers la preuve de participation Ethereum, il n’y a pas d’impact significatif sur la centralisation de la blockchain ETH.

Les promoteurs ont évalué l’impact de la fusion sur le coût du gaz et l’expansion de la transaction par seconde.

Les analystes ont fixé un objectif de 2 400 $ pour le prix d’Ethereum après la fusion, révélant des perspectives haussières sur le plus grand altcoin.

Ethereum a fusionné avec succès et après la transition vers la preuve de participation, les analystes ont abordé les questions entourant la blockchain ETH. Les analystes restent optimistes sur Ethereum et fixent un nouvel objectif de prix pour l’altcoin.

Lisez aussi: BREAKING: Ethereum Merge commence, le bon, le mauvais et le laid du pari de 22 milliards de dollars de la crypto

Ethereum PoS ne rend pas le réseau plus ou moins décentralisé

Ethereum a suscité des critiques de la part de la communauté crypto pour sa centralisation dans le passé. Il est donc important de noter que la transition vers le PoS n’a pas rendu le réseau plus centralisé. La fusion n’a pas eu d’impact significatif sur la centralisation d’Ethereum.

Il y a très peu de changements évidents pour les utilisateurs. Le coût de transaction reste inchangé et il n’y a pas d’augmentation notable du nombre de transactions par seconde. Le changement du mécanisme de consensus n’a pas fait de différence pour la plupart des utilisateurs détenant ou négociant dans Ethereum. Alors que les partisans s’attendent à une baisse à long terme des coûts de transaction et à une augmentation du TPS, ce n’est pas immédiat et perceptible.

La réduction de la consommation d’énergie d’Ethereum devrait contribuer à faire face à la crise énergétique. Colin Wu, un journaliste chinois, affirme que la transition d’Ethereum vers le PoS est conforme à l’impact du concept de protection de l’environnement à faible émission de carbone. Le mécanisme de consensus PoW a rencontré une opposition croissante aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Par conséquent, la décision d’Ethereum pourrait stimuler l’adoption par le marché de masse et le grand public, et le PoS est suffisant pour relever ces défis. C’était une transition nécessaire qui avait relativement moins à voir avec les aspects techniques et plus avec les valeurs dominantes de protection de l’environnement et d’adoption par les institutions et les investisseurs de détail.

Les analystes ont fixé un objectif de 2 400 $ pour le prix Ethereum

Smart Contracter, un analyste et trader crypto, affirme qu’Ethereum est dans la dernière manche de sa correction après la reprise après les creux de juillet 2022. Le prix d’Ethereum devrait grimper de 10 % ou plus à court terme, à la lumière du catalyseur haussier, la fusion.

Tableau des prix ETH-USD