Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Pas de FUD, juste des graphiques pt. 2 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin tombe en dessous de 19 500 $, épelant de mauvaises nouvelles pour le scénario de tendance haussière.

Ethereum a franchi le plus bas d’août à 1 419 $.

Le prix d’ondulation diverge lorsqu’il rebondit dans la moyenne mobile simple de 21 jours.

Le marché de la crypto-monnaie liquide les premiers commerçants qui ont participé au rallye de 20% début septembre. Un événement de balayage des bas est probablement en cours. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix du Bitcoin redirige vers le sud

Le prix du bitcoin a franchi une ligne définitive dans le sable alors que les traders fléchissent constamment leur pouvoir sur des délais plus courts. Depuis septembre, la monnaie numérique peer-to-peer a perdu 15% de sa valeur marchande. La récente rupture du niveau de 20 000 $ (qui servait de zone d’accumulation avant le rallye de 20 % observé au cours de la première semaine de septembre) crée de sérieux problèmes dans le grand schéma des choses.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 380 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la course haussière de septembre décrit la vente actuelle comme une correction ordinaire. Les baissiers ont franchi avec succès les niveaux de 50 %, 61,8 % et 70 % de Fib, avec une légère augmentation du volume baissier au milieu de chaque obstacle.

BTC USD

Si les conditions du marché persistent, un événement de balayage des creux ciblant le creux mensuel à 18 540 $ pourrait se produire dans les prochains jours. Les haussiers doivent franchir le niveau de 50% de Fib à 20 553 $ pour invalider les perspectives baissières.

Le prix Ethereum efface un mois de gains

Le prix d’Ethereum a récemment franchi le plus bas d’août à 1 419 $, ce qui devrait entraîner un afflux de volatilité et d’incertitude sur le marché pour le reste du mois de septembre.

Le prix d’Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 427 $, car le jeton de contrat intelligent décentralisé est maintenant en baisse de 20 % depuis son sommet de septembre à 1 789 $. L’indicateur de profil de volume montre une légère augmentation du volume, tandis que les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours sont à la traîne par rapport à l’élan baissier proche des niveaux moyens de 1 600 $.

ETH USDT

Si les conditions du marché persistent, les baissiers pourraient provoquer un événement de capitulation pour forcer les premiers haussiers à quitter leurs positions longues. Une cible probable est la moyenne mobile sur 200 semaines à 1 271 $

Le prix du XRP s’écarte du lot

Le prix XRP ramène l’action nostalgique des prix sur le marché. Les day traders de crypto connaissent la capacité des jetons de remise numériques à diverger. Alors que Bitcoin s’envole vers le sud, le prix du XRP a connu un rebond de 5 %.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,33 $ alors que les traders tentent de reconquérir la moyenne mobile simple de 21 jours. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le rallye de septembre suggère que le prix Ripple fait face à quelques niveaux de résistance plus rigides avant qu’une tendance haussière ciblant 0,39 $ ne puisse se produire.

XRP USDT

Si le prix du XRP peut franchir le niveau de 38,2 % de Fib à 0,34 $, un rallye pourrait s’ensuivre, ciblant le plus haut du 26 août à 0,37 $ et potentiellement le plus haut de l’été près de 0,39 $. Une telle décision entraînerait une augmentation pouvant atteindre 17 % par rapport au prix actuel.

