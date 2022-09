Le prix du Bitcoin coule ou nage: le plus grand afflux d’échange BTC inquiète les investisseurs | Cryptomonnaie

1,69 million de Bitcoins ont été déplacés vers les bourses, le plus grand afflux depuis octobre 2021.

Le plus grand pic d’une journée est similaire à mars 2020, lorsque le prix du Bitcoin a subi une forte baisse.

Les analystes révèlent des perspectives baissières sur le prix du Bitcoin alors que l’actif tombe en dessous de toutes les moyennes mobiles clés pour la cinquième fois.

33,5 milliards de dollars de Bitcoin ont été transférés vers des bourses entre le 7 et le 13 septembre. Il s’agit du montant d’afflux le plus élevé depuis octobre 2021, et cela a suscité des inquiétudes parmi les détenteurs et les commerçants.

L’afflux de Bitcoin vers les échanges augmente, les commerçants vont-ils perdre leurs avoirs en BTC ?

1,69 million de Bitcoins ont été déplacés vers des échanges de crypto-monnaie au cours de la deuxième semaine de septembre 2022. 33,5 milliards de dollars de Bitcoin ont inondé les échanges pour la première fois depuis octobre 2021. Généralement, lorsque les échanges sont inondés de Bitcoin, cela est associé à une baisse du prix de l’actif . Les baleines désireuses de se départir de leurs avoirs et les investisseurs particuliers cherchant à réaliser des bénéfices déplacent leur BTC vers les bourses.

Bitcoin déplacé vers les échanges du 7 au 14 septembre

Fait intéressant, les bourses Bitcoin ont connu une augmentation du volume des échanges à mesure que le prix baissait, ce qui a suscité un intérêt pour le commerce. Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence Glassnode, les entrées d’échange ont atteint un pic depuis mars 2020.

David Ellis, maximaliste et analyste de premier plan de Bitcoin a été cité dans un tweet récent :

Les orques ont vomi 11,8 000 pièces, mais les vairons sont revenus par dizaines de milliers, probablement parce que les alts commencent à s’effondrer. Les flux d’échange ont été modérés aujourd’hui pour le premier jour sur trois, mais le volume était toujours bien supérieur à la moyenne. Le parfum de la volatilité est dans l’air.

Ellis a souligné que les entrées de BTC vers Coinbase, OKX et Huobi impliquent que les marchés des dérivés se mettent en place pour créer de la volatilité sur les marchés au comptant par des mouvements majeurs.

Les GW ont saigné comme des porcs coincés aujourd’hui, mais la plupart des pièces vomies ont remonté la chaîne. Des flux d’échanges inhabituels se poursuivent également. Ne cherchez pas plus loin que Coinbase, Okex et Huobi. Il semble que les marchés dérivés se mettent en place pour créer le chaos sur les marchés au comptant. Aller #BTC . pic.twitter.com/PYfe13pw08 – David P. Ellis (@DavidPBitcoin) 15 septembre 2022

Les mineurs qui détenaient le BTC pendant la période de «capitulation» en août 2022 et étaient optimistes sur l’actif ont commencé à perdre leur Bitcoin ces dernières semaines.

Les analystes de Glassnode affirment que Bitcoin est tombé en dessous de ses moyennes mobiles de 60 jours, 120 jours, 200 jours, 360 jours et 720 jours. Chaque fois que le prix de Bitcoin baisse en dessous de ces niveaux moyens mobiles, cela coïncide avec une « opportunité d’achat générationnelle ».