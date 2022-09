Ethereum Classic est dans le collimateur alors que la fusion dans les flops du grand frère Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic chute de 13% en seulement 36 heures de négociation alors que la fusion déclenche une vente

Le prix de l’ETC rebondit sur un niveau pivot très important, pour l’instant.

Attendez-vous, avec les pressions de vente croissantes d’un dollar plus fort et la baisse des actions, à voir une éventuelle rupture vers 30 $.

Ethereum Classic (ETC) est par défaut à certains niveaux très importants à la suite de la mise à niveau logicielle vers le grand frère crypto Ethereum. Avec la fusion, Ethereum a tenté de rafraîchir son image verte en devenant plus économe en énergie. Malheureusement, l’événement est devenu un scénario de pompage et de vidage avec des commerçants achetant massivement dans l’événement, seulement pour encaisser lorsque Merge a été annoncé, dans une vente classique acheter la rumeur-vendre le fait.

Les prix ETC sont inférieurs aux supports

Ethereum Classic a reçu un fort rejet de la bordure supérieure d’un modèle de prix fanion, identifié en début de semaine. Ce qui a suivi a été une vente qui a réduit la reprise de mercredi. Cette fois, les traders ont complètement renoncé à acheter la baisse, ce qui a entraîné de nouvelles pertes et une ouverture des prix en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Ceci est perçu comme un signe très baissier et négatif sur les marchés. Cela a conduit à de nouvelles ventes de suivi dans les heures de négociation qui ont suivi, lors de la session ASIA PAC, et le prix ETC a atteint 32,90 $, un niveau pivot très important.

Le prix de l’ETC rebondit actuellement plus haut par rapport à ce niveau pivot et pourrait sembler être un bon moment pour acheter, mais il est probable qu’une autre avalanche de vente est en route. Au cours de la séance européenne, le dollar s’apprécie à nouveau et renforce encore son emprise sur les marchés, tandis que les actions s’effondrent sur toute la ligne, ainsi que les matières premières. Une vente devrait commencer, ce qui indique que le prix de l’ETC pourrait passer en dessous de 32,90 $ et chuter de 11 % vers 30 $ avec le SMA de 200 jours ci-dessous, essayant de fournir un support avant d’entrer dans le week-end.

ETC/USD Graphique journalier

Un scénario alternatif est que le rebond actuel du jeu pourrait être suffisant pour que l’action des prix se clôture au-dessus de 32,90 $ avant d’entrer dans le week-end. Avec le week-end, les traders auront le temps de laisser tomber la poussière, et les échanges du lundi pourraient apporter un nouveau revirement. Cela indiquerait que le prix de l’ETC pourrait se retrouver au-dessus du SMA de 55 jours à 36 $ et essayer d’atteindre 42 $ si les échanges de la semaine prochaine étaient positifs tout au long de la semaine.