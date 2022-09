Cas d’utilisation de Bitcoin en Amérique latine | Cryptomonnaie

Nous traversons un moment économique complexe sur le plan international en raison de divers facteurs externes aux marchés économiques tels que les conflits armés en Asie et en Europe, la crise énergétique, entre autres.

Le marché des actifs virtuels s’est avéré être l’un des marchés à la croissance la plus rapide depuis le début de la pandémie jusqu’à aujourd’hui.

En ce sens, de plus en plus de personnes décident de commencer à investir dans les monnaies numériques en choisissant d’ouvrir un compte dans un échange ou dans un portefeuille virtuel.

La région de l’Amérique latine a été caractérisée comme l’une des régions connaissant les plus grands problèmes et défis économiques au monde.

Certains des problèmes les plus compliqués en Amérique latine sont généralement le manque d’inclusion financière et les niveaux élevés d’inflation.

Le manque d’inclusion financière dans la région latino-américaine se caractérise généralement par l’impossibilité d’accès aux systèmes bancaires traditionnels pour les utilisateurs, en ce sens quelque chose d’aussi simple que l’ouverture d’un compte bancaire peut devenir une tâche très complexe.

L’inflation se caractérise généralement par la génération d’une forte perte de valeur du pouvoir économique ou du pouvoir d’achat des usagers.

Bitcoin s’est avéré être l’un des actifs les plus adoptés et la croissance rapide par les consommateurs sur le marché latino-américain.

Il n’a pas été caractérisé comme la première monnaie numérique mais aussi comme une solution possible aux problèmes structurels de la région latino-américaine.

On estime qu’environ 10 % de la population mondiale a exploité ou exploite actuellement des actifs virtuels.

Les cas d’utilisation les plus notables de Bitcoin dans la région de l’Amérique latine ont été comme moyen de paiement, d’épargne et d’envoi de fonds à l’étranger.

Bitcoin comme moyen de paiement

Le système de paiement traditionnel dans la région de l’Amérique latine évolue et de plus en plus d’utilisateurs et de commerçants décident de commencer à effectuer et à effectuer des paiements avec BTC.

Les paiements BTC ont généralement des niveaux de vitesse plus élevés, une plus grande sécurité et des niveaux élevés de confidentialité comme avantages évidents par rapport aux systèmes de paiement traditionnels.

Bitcoin comme méthode d’épargne

Contrairement au change ou à la monnaie fiduciaire, la valeur du Bitcoin ne se déprécie pas en raison des systèmes d’émission monétaire traditionnels.

Grâce au système d’émission monétaire déflationniste BTC, les utilisateurs pourront épargner en BTC sans compter sur l’impact inflationniste des monnaies traditionnelles.

Bitcoin comme envois de fonds

L’envoi de fonds dans la région latino-américaine a été caractérisé comme l’un des principaux marchés économiques d’Amérique latine.

Les économies latino-américaines ont tendance à être alimentées par les revenus envoyés de l’étranger par les consommateurs du monde entier.

Bitcoin offre aux utilisateurs la possibilité de pouvoir envoyer et recevoir de l’argent instantanément, c’est ainsi que Bitcoin a commencé à changer les schémas traditionnels d’envoi d’argent.

Que pensent les experts?

Renata Rodrigues, Global Community & Education Lead, Paxful, explique que les utilisations du Bitcoin en Amérique latine sont diverses : les gens peuvent utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement, en effectuant des transactions de manière sûre, concise et efficace. Il peut également être utilisé comme fournisseur de liquidités par arbitrage et pour envoyer de l’argent à l’étranger. La ligne fondamentale à travers tous ces cas d’utilisation est l’éducation financière. C’est pourquoi je suis convaincu que la liberté de choix financier stimulera l’adoption du Bitcoin.

Marcos Bravo Catalan, fondateur de Beps Global Consultants, déclare : « Nous sommes dans une période de changement, nous devons réaliser que les marchés financiers traditionnels sont dans une période d’évolution. Les nouveaux agents du changement sont les fintech, il faut se rendre compte que les besoins des utilisateurs évoluent et que le Bitcoin est venu révolutionner les marchés financiers ».