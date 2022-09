Le prix de Polkadot glisse alors qu’Ethereum Merge se transforme en un cauchemar de relations publiques | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot fait face à des vents contraires alors que la fusion Ethereum déclenche une vente massive dans l’univers de la crypto-monnaie.

Le prix du DOT glisse plus bas alors que de plus en plus de vents contraires se répandent sur les marchés boursiers qui devraient clôturer la semaine dans le rouge à travers le monde.

Attendez-vous à voir une baisse vers 6,23 $ par la cloche de clôture aux États-Unis.

Le prix Polkadot (DOT) voit une répétition de l’histoire se dérouler alors qu’un événement très médiatisé pour l’un des principaux cryptos Ethereum, appelé la fusion, s’est avéré être une douche froide pour les acteurs du marché. Tout comme avec l’adoption de Bitcoin au Salvador et l’implosion de son action sur les prix qui a suivi, la fusion a déclenché une baisse de 10% du prix d’Ethereum, entraînant avec elle l’ensemble des crypto-monnaies alors que les marchés subissaient un « acheter la rumeur, vendre le fait ». » effet. Bien qu’avec de bonnes intentions de devenir plus ESG, il semble que la fusion ne sera pas inscrite comme une victoire dans les livres d’histoire des grands événements de crypto-monnaie.

Le prix DOT devrait glisser de 10% au cours des douze prochaines heures de négociation

Le prix Polkadot a un peu la gueule de bois causée par ce qui aurait dû être un moment joyeux sur les pages des crypto-monnaies. Avec la fusion dans Ethereum, une mise à jour logicielle a été poussée pour rendre Ethereum plus économe en énergie à exploiter, augmentant le niveau ESG des crypto-monnaies dans leur ensemble. Cela devait être l’événement de l’année ou globalement dans l’existence du prix de l’ETH, mais au lieu de cela, cela s’est transformé en un cauchemar de relations publiques et d’action sur les prix alors que l’événement devenait trop médiatisé à l’approche et déclenchait une vente-le -moment de fait avec des commerçants se précipitant pour tirer profit du rallye médiatisé et déclenchant une autre vente de crypto-monnaies à tous les niveaux.

Le prix du DOT fait face à une ouverture très baissière lors de la session ASIA PAC et européenne avec des actions en retrait et des contrats à terme sur le Nasdaq déjà en baisse de plus de 1 %. Cela pèsera sur le sentiment et verra les traders réduire leurs positions au cours du week-end. Attendez-vous à voir le prix du DOT glisser davantage, d’abord en dessous de 6,76 $, ce qui indique un nouveau plus bas pour septembre, puis à 6,23 $ par la cloche de clôture américaine plus tard dans la journée.

Graphique journalier DOT/USD

D’un autre côté, avec le nouveau plus bas de cette semaine déjà imprimé, quelques petits achats pourraient se produire car les traders voudront essayer de faire partie d’une éventuelle hausse la semaine prochaine. Alors que la poussière retombe sur cette semaine mouvementée, les traders pourraient voir la doublure argentée et quelques signaux positifs lundi matin. Cela indiquerait que le prix DOT pourrait rattraper certains gains et revenir à 7,50 $ à court terme, en essayant de tester ou de dépasser 7,85 $ d’ici vendredi la semaine prochaine.