Prix ​​​​Shiba Inu: Pourquoi SHIB Le métaverse pourrait envoyer SHIB sur la lune | Cryptomonnaie

SHIB L’équipe Metaverse a publié un travail d’art conceptuel en association avec le studio de visualisation The Third Floor.

Shiba Inu a dévoilé une terre dans le métaverse, nichée dans les montagnes Rocket Pond a attiré l’attention des détenteurs de SHIB.

Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu devrait reprendre sa tendance haussière et revenir au-dessus du niveau de 0,000012 $ d’ici la mi-septembre.

Après la réussite de la fusion d’Ethereum et une reprise de la capitalisation boursière de l’écosystème crypto, Shiba Inu est sur la bonne voie pour se remettre de ses pertes. SHIB The Metaverse a annoncé le lancement de Digital Land et a publié de nouvelles illustrations dans de récents tweets.

Pourquoi le métaverse de Shiba Inu est un catalyseur haussier pour SHIB

L’écosystème crypto a connu plusieurs catalyseurs haussiers au cours de la semaine dernière. La réussite de la fusion d’Ethereum a alimenté la reprise de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie. Les pièces Meme comme Shiba Inu et Dogecoin sont prêtes à récupérer leurs pertes.

Shiba Inu a publié des illustrations de SHIB The Metaverse, en association avec le studio de visualisation The Third Floor. La poignée du métaverse Shib a publié des images de Rocket Pond, une zone au bord de la piscine au milieu des montagnes avec des sports d’aventure, de la montgolfière et des activités de plein air.

Rocket Pond de SHIB Le métaverse

L’équipe de développeurs et le studio de visualisation ont constamment partagé des mises à jour sur Twitter. Du dévoilement d’une station balnéaire cachée à la publication d’images de Rocket Pond, les détenteurs de SHIB ont été accueillis avec anticipation et mystère entourant le métaverse.

La conception, l’inspiration et le concept derrière le Rocket Pond sont venus de points de repère aux États-Unis et en Russie, tels que Cap Canaveral (Floride), le Monument aux conquérants de l’espace (Moscou), le lac Tahoe, le parc d’aventure Glenwood Caverns (Colorado) et Heavenly Village. La communauté Shiba Inu attend le lancement du métaverse, considéré comme un catalyseur haussier pour le prix SHIB. Shibarium, la solution de mise à l’échelle de couche 2 de Shiba Inu et le métaverse Shiba Inu sont les deux événements susceptibles d’alimenter un rallye dans SHIB.

Le prix du Shiba Inu est prêt à grimper au niveau de 0,000012 $

Michael Grullon, analyste crypto et trader, a présenté sa prédiction de septembre pour le prix du Shiba Inu. Grullon pense que Shiba Inu est prêt à grimper au niveau de 0,00001200 $ et à la baisse, SHIB pourrait tomber à son plus bas de juillet 2022 de 0,00000976 $.

Il est probable que SHIB grimpe au-dessus de 0,00001219 $, peut-être au niveau de 0,00001225 $. Le lancement de Shibarium ou du métaverse Shiba Inu pourrait alimenter un rallye dans SHIB, poussant le prix au-delà du niveau de 0,00001225 $.