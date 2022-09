Prédiction hebdomadaires Bitcoin : les mises en garde concernant la pente glissante de BTC à 12 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble battu sur le graphique sur trois jours après la récente vente, mais les choses pourraient changer.

Un nouveau test de la zone de demande de 18 500 $ à 19 909 $ pourrait déclencher une reprise à 25 000 $.

Si BTC produit un chandelier de trois jours en dessous de 18 500 $, cela invalidera les perspectives haussières à court terme.

Le prix du Bitcoin est en montagnes russes depuis le 18 juin. La montée en flèche la plus récente mais explosive a atteint les objectifs mentionnés dans notre publication précédente. Après avoir atteint ces niveaux, BTC a annulé ces gains rapidement. Cependant, le recul en cours a repoussé la BTC vers une zone de demande stable qui a le potentiel, au moins, de déclencher une autre avancée.

Regardons ce qui s’est passé la semaine dernière, puis passons à une analyse de la période plus longue pour vérifier la tendance macro.

Le prix du Bitcoin se prépare à un autre mouvement volatil

Le prix du bitcoin a augmenté de 23 % entre le 7 et le 13 septembre, établissant un sommet à 22 850 $. Ce sommet oscillant a provoqué un changement de structure du marché, c’est-à-dire un sommet plus élevé par rapport au sommet oscillant du 24 août à 21 750 $, comme le montre le graphique de huit heures ci-dessous.

Malgré les perspectives macro baissières, cette évolution signale que les acheteurs et les haussiers sont toujours une force à affronter et que les investisseurs devraient se préparer à la possibilité d’une nouvelle hausse du prix du Bitcoin. Fait intéressant, la zone de demande de douze heures, qui s’étend de 18 500 $ à 19 909 $, est l’une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs devraient envisager cette possibilité.

Une confirmation de l’inversion de tendance viendrait de la zone de support de 19 547 $ à 19 784 $. Si ce niveau se maintient, cela signale que les acheteurs cherchent à faire monter le prix du Bitcoin.

Le premier obstacle sur le chemin des traders est de 20 737 $, franchir cette barrière pourrait potentiellement ouvrir la voie à la création d’un double sommet à 22 850 $. Cependant, si la dynamique haussière est forte, cette accélération pourrait pousser BTC à revoir le niveau psychologique de 25 000 $, qui est le point médian du crash de 45 % survenu entre le 1er et le 18 juin.

L’indice de force relative (RSI), qui a constamment produit des plus bas plus élevés depuis le 20 août, soutient davantage cette thèse haussière. La connexion de ces plus bas à l’aide d’une ligne de tendance montre que ce niveau a agi comme un niveau de support.

Le crash de 15% survenu au cours des deux derniers jours semble avoir poussé le RSI à retester ladite ligne de tendance, indiquant qu’un renversement est ici très probable.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Perspectives macro et pente glissante

Alors que les perspectives à court terme sont ouvertes pour une hausse du prix du Bitcoin, les perspectives à long terme continuent de rester baissières. Le récent crash de BTC l’a poussé en dessous du niveau de volume échangé le plus élevé de 2022 à 20 535 $.

Sans une reprise rapide, le prix du Bitcoin montre des signes qu’il pourrait continuer à adhérer à ses perspectives baissières et à son crash. Le premier niveau qui intéresserait les teneurs de marché est le double fond formé à 18 638 $.

Une fois cette barrière franchie, il s’agit d’un glissement direct vers le bas pour retester le niveau de support mineur à 15 551 $. Une fois que cette barrière est franchie et que le prix du Bitcoin baisse, il pourrait atteindre la plage de support, s’étendant de 13 636 $ à 11 785 $, où le gros crypto pourrait potentiellement former un macro fond.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Le modèle GIOM (Global In/Out of the Money) d’IntoTheBlock soutient cette chute abrupte de 45 % du prix du Bitcoin, qui montre que le niveau de support suivant est de 19 096 $, où seulement environ 721 000 adresses ont acheté 417 800 $ BTC.

Une ventilation de ce niveau révèle que le prochain plancher de support stable s’étend de 9 496 $ à 18 453 $. Ici, environ 4,95 millions d’adresses ont acheté environ 1,72 million de BTC à un prix moyen de 12 072 $, ce qui coïncide également avec l’objectif prévu d’un point de vue technique.

CTB GIOM

La tendance macro baissière est persistante et devrait persister jusqu’à ce que le prix du Bitcoin produise un plus haut sur une période plus longue. Le premier signe de ce renversement de tendance est un basculement du niveau de résistance de 25 000 $ vers un plancher de support.

Cela attirera un nombre décent d’acheteurs mis à l’écart et pourrait créer une boucle de rétroaction positive qui pousserait le prix du Bitcoin à 29 563 $. Si cette montée en puissance se produit, BTC pourrait retester le niveau psychologique de 30 000 $.