Ether a perdu le support mais pas l’avantage, pour le moment | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a perdu 1,6% au cours des dernières 24 heures à 19 777 $ dans un contexte de pression renouvelée sur les actifs sensibles au risque. BTC reste juste en dessous du niveau critique de 20 000 $, où il a obtenu un support au cours des trois derniers mois.

Ethereum a perdu le support spéculatif qu’il a reçu avant le passage au PoS. Au cours de la dernière journée, Ether a perdu 8,6 %, soit plus de trois fois plus que la réduction de 2,6 % de la capitalisation globale de la cryptomonnaie. Une telle faiblesse est une conséquence presque inévitable d’une période précédente de surperformance, dont une grande partie des gains n’a pas encore été effacée. Se négociant à 1500 $, Ether est maintenant près de 50% au-dessus de la zone des creux de juin-juillet, tandis que Bitcoin est revenu à ses creux de cette période.

Contexte de l’actualité

Le directeur technique de Tether et Bitfinex, Paolo Ardoino, a déclaré que le passage au PoS n’aidera pas la deuxième crypto-monnaie à rattraper Bitcoin. La fusion ne réduira pas les frais de transaction ni ne rendra l’ETH plus décentralisée, ni n’augmentera la capacité du réseau. Ethereum ne peut pas concurrencer BTC en tant que forme de monnaie car il n’a pas de limite d’émission maximale.

Selon Santiment, plus de 45% des nœuds Ethereum lancés après la mise à jour The Merge sont gérés par seulement deux adresses, ce qui soulève des inquiétudes de la communauté crypto concernant la centralisation.

Selon Chainalysis, les pays en développement sont en tête du monde dans l’adoption de la crypto-monnaie. Le Vietnam et les Philippines sont en tête du classement en raison de la popularité des projets de crypto-monnaie et de jeux NFT. Parmi les pays développés, seuls les États-Unis et la Chine figurent dans le top 10, se classant respectivement cinquième et dixième.