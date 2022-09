Le jalonnement d’éther pourrait déclencher des lois sur les valeurs mobilières – Gensler | Cryptomonnaie

La mise à niveau d’Ethereum vers la preuve de participation a peut-être remis la crypto-monnaie dans le collimateur de la Securities and Exchange Commission (SEC).

S’adressant aux journalistes après la commission sénatoriale des banques le 15 septembre, le président de la SEC, Gary Gensler, aurait déclaré que les crypto-monnaies et les intermédiaires qui permettent aux détenteurs de « jalonner » leur crypto peuvent la définir comme une sécurité selon le test Howey, selon le Wall Street Journal.

« Du point de vue de la pièce […] c’est un autre indice que selon le test de Howey, le public investisseur anticipe des bénéfices basés sur les efforts des autres », a déclaré Gensler selon le WSJ.

Les commentaires sont arrivés le même jour que la transition d’Ethereum (ETH) vers la preuve de participation (PoS), ce qui indique que le réseau ne s’appuiera plus sur l’exploitation minière « preuve de travail » énergivore et permettra plutôt aux validateurs de vérifier les transactions. et créer de nouveaux blocs dans un processus qui implique le « jalonnement ».

Gensler a déclaré que le fait de permettre aux détenteurs de miser des pièces a pour conséquence que « le public investisseur anticipe des bénéfices basés sur les efforts des autres ».

Gensler a poursuivi en disant que les intermédiaires offrant des services de jalonnement à ses clients « semblent très similaires – avec quelques changements d’étiquetage – aux prêts ».

La SEC a précédemment déclaré qu’elle ne considérait pas l’ETH comme un titre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la SEC convenant qu’elle agissait davantage comme une marchandise.

La SEC surveille de près l’espace cryptomonnaie, en particulier ceux qui, selon elle, sont des titres. Le régulateur a été impliqué dans une affaire contre Ripple Labs concernant le lancement du jeton XRP.

La SEC a également poussé les entreprises proposant des produits de prêt crypto à s’inscrire auprès d’eux, y compris une amende de 100 millions de dollars infligée à BlockFi en février pour son incapacité à enregistrer des comptes d’intérêt à haut rendement que la SEC considère comme des valeurs mobilières.

Gabor Gurbacs, directeur de la stratégie des actifs numériques de la société d’investissement américaine VanEck, a tweeté à ses 49 300 abonnés qu’il disait depuis plus de six ans « que les transitions POW vers POS peuvent attirer l’attention réglementaire ».

Gurbacs a poursuivi en précisant que les régulateurs se réfèrent aux récompenses du jalonnement comme des dividendes, ce qui est une caractéristique du test Howey.

Le test Howey fait référence à une affaire de la Cour suprême de 1946 dans laquelle le tribunal a établi si une transaction était admissible en tant que contrat d’investissement. Si c’est le cas, il serait alors considéré comme un titre et est couvert par le Securities Act de 1933.