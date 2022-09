First Mover Asia : Ether tombe en dessous de 1,5 000 $ ; La fusion d’Ethereum pourrait faire baisser la demande de puces | Cryptomonnaie

Les géants de la fabrication de puces Nvidia et AMD ont connu des difficultés cette année, et la fusion pourrait réduire la demande de puces, mais les analystes voient des opportunités pour les investisseurs dans le domaine des semi-conducteurs.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : l’éther chute dans les heures qui suivent la fusion ; le bitcoin décline.

Insights: La fusion Ethereum pourrait réduire le besoin de puces alimentant les GPU, mais les stocks de semi-conducteurs pourraient toujours être un bon achat.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 708 $ −2,7 %

Éther (ETH) : 1 474 $ −9,8 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 981 $ −4,4 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 901,35 −1,1 %

Or : 1 671 $ l’once troy −1,5 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,46 % + 0,05

L’éther plonge après la fusion ; Bitcoin voit aussi rouge

De James Rubin

Après être restés stables dans les heures qui ont immédiatement suivi la fusion d’Ethereum jeudi, l’éther et d’autres cryptos majeurs ont chuté.

Ether s’échangeait récemment en dessous de 1 500 $, une chute d’environ 10 % au cours des dernières 24 heures et sa plus forte baisse quotidienne depuis fin août. La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait dépassé 2 000 $ plus tôt ce mois-là, en grande partie sur l’euphorie de Merge. La refonte technologique qui a changé la blockchain Ethereum en un protocole de preuve de travail plus économe en énergie s’est déroulée de manière transparente, et les données des marchés à terme de la cryptomonnaie jeudi ont montré que de nombreux investisseurs semblaient avoir clôturé des positions couvertes dans les heures qui ont suivi.

La tendance indiquait qu’ils terminaient les transactions qu’ils avaient effectuées au cours du mois précédent ou des dernières semaines pour parier sur les résultats possibles de l’événement, y compris la possibilité d’une révolte des mineurs de crypto voulant continuer à opérer dans le système PoW.

« Nous avons vu qu’il y avait un positionnement haussier dans la fusion, et en tant qu’industrie, nous recherchons déjà la suite », a écrit Jon Campagna, associé, responsable du commerce et des marchés de capitaux à la société d’investissement crypto CoinFund, dans un e-mail à Coin Desk.

Campagna a noté la tendance récente de l’éther et d’autres cryptos à suivre les actions, et la vulnérabilité continue des actifs plus risqués à des incertitudes plus larges. « Nous sommes aux prises avec des facteurs macroéconomiques difficiles, qui semblent persister », a-t-il écrit. « Il n’est pas clair si nous verrons suffisamment de performances idiosyncratiques dans la classe d’actifs pour s’écarter sensiblement des actions en ce moment. »

Bitcoin

Bitcoin est tombé sous la barrière psychologiquement importante de 20 000 $ pour la première fois depuis le 8 septembre, soit une baisse de près de 3 % par rapport à la veille. La plus grande crypto en valeur marchande a eu tendance à sous-performer l’éther ces dernières semaines. D’autres crypto-monnaies du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière se tenaient fermement dans un marécage rouge avec les pièces de mème populaires DOGE et SHIB et ADA récemment en baisse de plus de 3%.

Actions

Les marchés boursiers ont également eu leurs problèmes avec le Nasdaq axé sur la technologie et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, tous deux en baisse de plus d’un point de pourcentage, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdant environ 0,5 %. Les investisseurs restent nerveux face à l’inflation et à la solidité imminente de la prochaine hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine lors de sa réunion du Federal Open Reserve Committee dans moins d’une semaine. Les observateurs de la politique monétaire s’attendent généralement à une troisième hausse consécutive de 75 points de base, bien que les chances d’une hausse de 100 points de base aient augmenté mercredi.

Parmi les dernières données d’une semaine de rapports économiques clés, les ventes au détail ont augmenté de 0,3 %, reflétant la force d’achat des consommateurs et une volte-face à partir de juillet, lorsque les ventes ont diminué de 0,4 %. Mais les taux des prêts hypothécaires résidentiels fixes à 30 ans ont atteint 6% jeudi pour la première fois en près de 15 ans, un autre coup dur pour un marché du logement en déclin.

Les problèmes de fusion ont dominé l’actualité crypto. Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré que l’événement avait réduit la consommation d’énergie mondiale de 0,2 %, marquant ce qui pourrait être l’un des plus grands efforts de décarbonisation de l’histoire. Et le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré que les crypto-monnaies jalonnées pourraient être soumises à la réglementation fédérale sur les valeurs mobilières, répétant une position favorable à la surveillance à la suite de la transition d’Ethereum vers une telle méthode.

Campagna de CoinFund a suggéré que la baisse des prix de l’éther pourrait être temporaire, soulignant ses fluctuations après la dernière mise à jour majeure du réseau Ethereum en août 2021. le 3 septembre », a-t-il déclaré. « Certes, l’environnement macro a changé pendant cette période. »

« Pourrions-nous voir le schéma se répéter ?

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME +5,8% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +1,2% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Ethereum EPF −9,7 % Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA −8,5 % Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX −4,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Une fusion peu pratique, mais les actions de semi-conducteurs pourraient toujours être un bon achat

Par Sam Reynolds

Les fabricants de puces Nvidia et AMD, qui fournissaient autrefois les cerveaux aux exploitations minières d’éther dans le monde entier, connaissent une année difficile. Leurs difficultés ne sont pas entièrement dues à la cryptomonnaie, mais le passage d’Ethereum à la preuve de participation pourrait offrir une opportunité intéressante aux investisseurs.

Malgré quelques moments passionnants où des entrées d’échange record d’éther ont signalé une vente potentielle, l’éther s’est échangé à plat dans les heures qui ont suivi la fusion, puis a chuté de plus de 9% à un moment donné au cours de la journée de négociation américaine suivante. Ethereum Classic était a récemment augmenté de 1% alors que les fans de preuve de travail organisent un vote de protestation avec leurs comptes de trading.

En conséquence, les prix des unités de traitement graphique sont en chute libre et les données de la maison d’analystes John Peddie Research montrent que l’offre de canaux (distributeurs) est en plein essor.

Nvidia, qui n’a jamais été fan de crypto mining, minimisera toujours les choses. La ligne de la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, est que la société a « une visibilité limitée sur l’impact de cela sur notre demande globale de GPU » et est « incapable de quantifier avec précision dans quelle mesure la réduction de l’extraction de crypto-monnaie a contribué à la baisse de la demande de jeux ». Peut-être que ces non-réponses résultent du règlement de Nvidia avec la SEC pour avoir omis de divulguer que l’extraction de crypto était un contributeur majeur à ses revenus de 2018.

Nvidia et l’extraction de crypto

Il serait raisonnable de supposer que le stock de Nvidia est en baisse en raison de la surabondance de GPU sur le marché. Mais ce n’est pas tout à fait le cas.

Nvidia ne vend pas seulement des GPU au niveau de la vente au détail, mais également à des organisations utilisant des centres de données et des ordinateurs hautes performances qui calculent de grandes piles de chiffres à des fins de recherche. La capacité de ces puces à traiter des quantités massives d’informations et à rendre les processeurs plus efficaces grâce à ce qu’on appelle le calcul parallèle, en fait un atout considérable dans le monde entier. Ainsi, le centre de données est le plus grand segment de l’entreprise.

La Chine a été un gros acheteur de ces puces de centre de données au cours de la dernière décennie, alors que les industries du pays redoublent d’efforts en matière d’intelligence artificielle et que ses universités rattrapent leurs homologues américains dans le domaine de la recherche. Au sein de ces centres de données d’entreprises et d’universités se trouvent les puces de Nvidia.

Cette demande explique pourquoi le stock de Nvidia a chuté lorsque Washington a annoncé une interdiction d’exporter ses puces d’IA les plus avancées vers la Chine, aux côtés d’AMD qui conçoit également des produits similaires. Nvidia a déclaré que la nouvelle interdiction pourrait signifier la perte de jusqu’à 400 millions de dollars de revenus ; AMD n’a pas divulgué sa perte, mais elle devrait également être importante.

Ce scénario a un précédent. En 2015, le département américain du Commerce a interdit l’exportation des puces Xeon d’Intel, utilisées dans les centres de données, vers certaines des plus grandes universités chinoises, dont l’Université nationale de technologie de la défense de Chine, qui développait à l’époque le supercalculateur le plus rapide au monde. La justification donnée était que ces universités étaient engagées dans la recherche sur les armes nucléaires.

Les actions d’Intel n’ont pas été affectées par la nouvelle.

En revanche, Nvidia a chuté de près de 10 % à l’annonce de son interdiction d’exportation, aggravant les pertes tout au long de l’année alors que les actions technologiques ont connu des difficultés. Nvidia a perdu près de la moitié de sa valeur, la ramenant là où elle était en octobre 2020.

Une réaction excessive ?

Tout cela pourrait-il être une réaction excessive et le marché agissant de manière irrationnelle ? Peut-être, dit un analyste.

« Nous considérons la vente massive de 8% de l’action hier (contre 2% SOX) comme une réaction excessive, et considérons la récente faiblesse comme une opportunité d’achat particulière », a déclaré l’analyste de Jeffries, Mark Lipacis.

Lipacis note que la plupart des activités de Nvidia en Chine vont aux géants de la technologie et non au gouvernement, ce qui faciliterait l’obtention d’une licence d’exportation par l’entreprise, isolant ainsi son potentiel de perte.

Les analystes interrogés par Dow Jones semblent convenir qu’il y a un achat de valeur ici, 27 lui donnent une note d’achat, 11 disent qu’il vaut mieux conserver, et un dit que c’est une vente.

Le déclin de l’exploitation minière a probablement déjà été intégré au cours de l’action. Dès février, lorsque la société a clôturé son quatrième trimestre fiscal, le marché minier commençait à toucher le fond.

Bien sûr, d’autres jetons de preuve de travail comme Ethereum Classic. Mais le saut de hashrate post-fusion d’Etherem Classic est frivole : il n’est qu’à 142 TH/s, ce qui n’est qu’une fraction des quelque 950-1000 TH/s avec lesquels Ethereum a terminé son dernier trimestre.

Nvidia va lutter contre une baisse de près de 13% des ventes de PC d’une année sur l’autre et une surabondance dans le canal. Pendant ce temps, le marché du jeu devrait dépasser 200 milliards de dollars cette année, ce qui donne à Nvidia beaucoup de marge pour dépasser Ethereum.

Événements importants

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : production industrielle en Chine (août/année)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : Ventes au détail en Chine (août/Annuel)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni (août/année)