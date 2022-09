Prédiction de prix de Polkadot : une pompe de plus puis un vidage au mieux | Cryptomonnaie

Les prix de Polkadot s’enroulent dans ce qui semble être une consolidation en triangle.

Le prix DOT oscille au-dessus d’une ligne de tendance ascendante sous un volume relativement faible.

Une violation de la barrière de 6 $ pourrait envoyer le DOT 40 % plus bas dans la zone de 4,25 $.

Le prix de Polkadot pourrait rebondir près de ce niveau, mais les données techniques suggèrent qu’une vente plus importante est à venir.

Le prix Polkadot est sur une fine couche de glace

Le prix de Polkadot montre des raisons de s’inquiéter car les baissiers sont à des heures d’imprimer un schéma classique d’inversion d’étoile filante sur un graphique de 3 jours. La dernière fois que le schéma d’inversion classique s’est formé, c’était il y a un mois, le 14 août, près de la barrière des 9 $. Le prix DOT a baissé de 15% trois jours plus tard, les baissiers n’ayant pas perdu de temps à valider la puissance du modèle d’inversion.

Le prix de Polkadot se vend actuellement aux enchères à 6,73 $, soit environ 23 % de moins que le premier modèle d’étoile du matin en août. Les haussiers doivent progresser en territoire de support sur l’indice de force relative, tandis que le profil de volume reste inférieur à la lecture de la précédente course haussière en juillet.

POINT USDT

Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de l’heure d’été à 9,678 $ et le plus bas de septembre à 6,78 $ montre que le modèle d’étoile filante se produit près des niveaux de 50 % et 38,2 %. Si les données techniques sont vraiment baissières, les baissiers devraient pouvoir franchir la ligne de tendance favorable qui soutient actuellement le prix Polkadot.

Si les baissiers n’établissent pas rapidement la cassure, une autre vague à la hausse pourrait se produire vers le niveau de retracement de 61,8 % à 8,45 $. Une telle décision représenterait une augmentation de 20% par rapport à la valeur marchande actuelle.-

Cependant, les traders doivent se rappeler qu’une dernière vague à la hausse pourrait finaliser la vague E de la formation triangulaire beaucoup plus grande en jeu. Si les données techniques sont correctes, le triangle pourrait catalyser une baisse beaucoup plus importante ciblant 4,25 $ dès le premier trimestre 2023.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Polkadot, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security