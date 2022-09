Le prix du XRP montre une emprise baissière, sont-ce les premiers signes de défaite ? | Cryptomonnaie

Le prix Ripple a dépassé le niveau de 0,33 $ et a perdu 10 % de sa valeur marchande en deux jours.

Le prix XRP imprime une vague impulsive vers le bas avec une légère augmentation du volume.

L’invalidation de la thèse baissière est un nouvel obstacle au-dessus de 0,345 $.

Le prix XRP doit bientôt se défendre contre la tendance baissière actuelle, sinon un événement de balayage des creux pourrait se produire.

Le prix du XRP perd du terrain

Le prix du XRP est en difficulté car les baissiers fléchissent constamment leur contrôle. Suite à la publication de l’IPC américain le 13 septembre, Ripple a chuté de 10 %. Des bougies engloutissantes baissières consécutives ont été établies sur des périodes plus longues, et une légère augmentation du volume baissier est apparue pendant la vente.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,328 $. Un retracement de Fibonacci entourant la course haussière initiale en septembre montre que les traders ont perdu leur support aux niveaux de retracement de 50 % et 61,8 %. Si les haussiers ne peuvent pas riposter avec un chandelier haussier de valeur égale ou supérieure aux grands chandeliers établis le 13 septembre, un balayage de l’événement le plus bas pourrait se produire dans les prochains jours. Le premier objectif clé pour les baissiers sera le creux de l’été à 0,290 $.



L’invalidation de la thèse baissière est une bougie de clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,345 $. Si les haussiers peuvent franchir la barrière, un rallye de contre-tendance pourrait se produire vers les récents sommets de swing à 0,360 $ et 0,390 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 19 % par rapport au prix XRP actuel.

