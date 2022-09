La SEC thaïlandaise s’apprête à interdire les prêts cryptomonnaies en invoquant la « protection des commerçants et du public » | Cryptomonnaie

La Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) a établi des règles interdisant aux opérateurs d’actifs numériques de fournir des services de prêt.

Selon les règles, il est également interdit aux fournisseurs de services de cryptomonnaie d’accepter la cryptomonnaie comme garantie pour les prêts.

Les fournisseurs de services de cryptomonnaie en Thaïlande ont également reçu l’ordre de ne pas faire de publicité pour les services de prêt.

L’espace crypto se développe rapidement et inquiète donc les gouvernements du monde entier. Des réglementations et des règles ont fait l’objet de discussions dans de nombreux pays du monde, certains, comme la Thaïlande, répondant même à ces préoccupations.

Plus de prêt de crypto en Thaïlande

Dans un message du 15 septembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a informé les utilisateurs de crypto et les fournisseurs de services des nouvelles règles imposées aux services de prêt et a également déclaré qu’ils étaient ouverts à recevoir des commentaires à ce sujet.

Les nouvelles règles ont été appliquées en raison des inquiétudes suscitées par la menace potentielle et les risques que les services de prêt et les prestataires de services représentent pour la population. Le message lu,

« Il s’agit de protéger les commerçants et le grand public contre les risques de ces fournisseurs de transactions, ainsi que de contribuer à réduire le problème qui peut être confondu avec un service réglementé par les autorités de régulation, ce qui peut entraîner des dommages publics en raison d’un manque de supervision au niveau à la maison et à l’étranger.

La SEC a souligné les nouvelles règles qu’elle a mises en place. Selon ceux-ci, les fournisseurs de services de cryptomonnaie ne peuvent plus accepter de crypto-monnaies ou d’autres actifs similaires comme garantie pour des prêts ou des investissements ni pour payer les rendements aux déposants.

En plus d’interdire les services de prêt, ces fournisseurs de services de cryptomonnaie ne peuvent plus faire de publicité ou convaincre les investisseurs de participer aux services de prêt.

Cette interdiction de la SEC révoquera l’accès du peuple thaïlandais au marché de 15,16 milliards de dollars englobé par 177 protocoles.

TVL des protocoles de prêt

Les États-Unis sur la réglementation cryptomonnaie

Contrairement à la SEC thaïlandaise, la SEC américaine n’a toujours pas fourni de cadre concernant les crypto-monnaies et leur réglementation. Le sénateur américain de Pennsylvanie, Pat Toomey, a même continué à s’en prendre à la SEC, déclarant :

« Le problème est que la SEC ne partage pas avec nous le cadre qu’elle utilise. Gary Gensler affirme que pratiquement tous les jetons cryptomonnaies sont des titres. Je pense que des gens raisonnables peuvent être en désaccord avec cela.

Après la signature par le président Joe Biden du décret exécutif, qui appelait à un examen des crypto-monnaies et autres actifs numériques, le 9 mars, aucun développement majeur n’a été présenté par l’organisme de réglementation, laissant les citoyens dans les limbes.