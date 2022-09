Post-fusion, jetons Ethereum Proof of Work répertoriés sur FTX, Bybit | Cryptomonnaie

Ethereum a traversé la fusion aux premières heures du 15 septembre, qui a été suivie d’une baisse du prix des ETH.

Les paires ETHW/USD et ETHW/USDT ont été répertoriées sur FTX, FTX.US et ByBit, parmi deux autres échanges cryptomonnaies.

Le prochain support critique pour l’ETH se situe à 1 429 $, dont la perte repoussera l’ETH vers les plus bas de juillet.

La transition de Proof of Work (PoW) à Proof of Stake (PoS) a été le moment le plus attendu de l’histoire d’Ethereum. Jeudi, le moment est finalement arrivé où le réseau a traversé la fusion réunissant la chaîne Beacon et le réseau principal.

Cependant, la réponse n’a pas été comme prévu, et au lieu du manque d’optimisme, une nouvelle forme de jeton ETH est apparue.

Le jeton Ethereum Proof of Work arrive

Longtemps supposé être vrai, le jeton Ethereum PoW (ETHW) s’est finalement avéré non seulement exister, mais également être répertorié sur des bourses de crypto-monnaie de renom telles que FTX, sa branche américaine FTX.US et ByBit. Ce dernier a même confirmé la même chose sur Twitter plus tôt jeudi,

En plongeant plus loin, il a été constaté qu’avec ByBit et FTX, MEXC Global et Gate.io ont également répertorié le jeton ETHW. Connu pour être l’Ethereum PoW Fork IOU, il s’est avéré qu’il se négociait à 38,91 $, après une baisse de 18,96 % pendant les heures de négociation.

Tableau des prix ETHW sur 24 heures

Le jeton, bien qu’il ait été créé pour contrer le jeton ETH, a été impacté par les marchés baissiers entraînant une baisse des prix.

Ethereum ne parvient pas à augmenter

D’autre part, le jeton ETH dont la croissance était attendue a déçu ses investisseurs car il a glissé sur les graphiques au lieu de monter. En baisse de 7,36 % au cours des dernières 24 heures, l’ETH se négocie actuellement au prix de 1 516 $, se rapprochant peu à peu du support crucial de 1 429 $.

Tableau des prix Ethereum sur 24 heures

Ce niveau a été historiquement testé et est également très proche du retracement Fibonacci de 23,6% du sommet du marché d’avril, qui est la dernière ligne de support avant que l’ETH ne perde la force de récupérer ses pertes précédentes.

Comme, pour le moment, il s’agit d’une affaire de vente d’informations, l’évolution des prix de la semaine prochaine sera importante pour déterminer si la fusion était une bonne nouvelle pour le prix d’Ethereum ou non.