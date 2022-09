Le prix du litecoin ne va nulle part alors que les commerçants tentent de réévaluer leur prochain mouvement | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin se consolide après un mouvement de 13% de haut en bas mardi.

Le prix du LTC oscille davantage avec des hauts et des bas plus bas mercredi et jeudi.

Attendez-vous à une éventuelle cassure baissière alors que la moyenne mobile simple sur 55 jours est percée à chaque mouvement à la baisse.

Le prix du litecoin (LTC) voit les commerçants essayer de comprendre ce qui s’est passé mardi lorsque les traders ont réussi à percer un mur impénétrable que les traders avaient cimenté à 65,08 $. Malheureusement, en cas de violation, les baissiers se sont rapidement précipités pour faire baisser les prix, ce qui en fait un piège à traders très coûteux avec une perte maximale de 13 % pour les traders qui sont entrés au-dessus de 65 $ et ont attendu la fin de la journée pour se décharger. leurs positions longues entrées. Les haussiers ont pu récupérer un peu de gain, mais une consolidation semble être en cours alors que l’action des prix se présente aujourd’hui avec des hauts et des bas plus bas par rapport à mercredi.

Le prix LTC devrait tomber en dessous d’un support important

Le prix du litecoin semble être plus en difficulté à mesure que la consolidation progresse après l’annonce choc de l’inflation américaine qui a secoué les marchés à tous les coins de rue mardi. Pendant trois jours consécutifs, la moyenne mobile simple sur 55 jours à 58,77 $ a été percée, mais à chaque fois, des traders sont venus en dessous pour sauver la situation. Comme le SMA de 55 jours a été très important comme guide depuis juillet, le risque est que les baissiers ramènent lentement le niveau à un plafond baissier, et l’action des prix en Litecoin pourrait commencer à retomber à 52 $.

Le prix LTC n’est donc pas dans une très bonne configuration, car les baissiers reprennent lentement de l’élan. La consolidation les aide à constituer davantage de positions courtes avant de déclencher une vente sous le pivot mensuel à 57,12 $. Une fois en dessous, ce n’est pas si loin à 52 $, ce qui représenterait une baisse de 10 %.

Graphique journalier LTC/USD

Alors que les actions poussent à récupérer plus de terrain après la vente de mardi, les crypto-monnaies pourraient également voir une augmentation de l’effet d’entraînement du Nasdaq. Cela indiquerait une hausse vers 62,53 $ et le niveau de résistance mensuel R1. Il pourrait y avoir une pause ou un doute parmi les traders pour aller plus loin, car le niveau de 65,08 $ déclenchera une certaine nervosité d’un nouveau piège à traders. Si certaines données économiques et plusieurs pourcentages de gains sur les actions se produisent, attendez-vous à ce que cela soit suffisant pour dépasser le niveau de 65 $ pour le moment.