Chainlink est la norme de l’industrie pour les données climatiques en chaîne, mais est-ce reflété dans le prix LINK ? | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink oscille dangereusement dans un canal en hausse tandis que les pertes à 5,80 $ persistent.

L’intergiciel de niveau entreprise de Chainlink peut aider les organisations à développer des marchés climatiques et à améliorer la gestion de l’énergie.

Le prix LINK peut maintenir un support au SMA de 100 jours et la congestion des acheteurs à 7,00 $, comme le souligne l’IOMAP.

Le prix Chainlink fait toujours face à une pression de vente prolongée depuis le début de la semaine lorsqu’il a été rejeté de la résistance autour de 8,00 $. Le jeton oracle d’alimentation des prix des contrats intelligents a ralenti sa tendance à la baisse à la limite inférieure du canal ascendant – renforcé par la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours (bleue).

Découvrez le middleware de niveau entreprise de Chainlink

Chainlink s’est positionné comme la norme de l’industrie pour les données climatiques en chaîne. Le réseau fournit aux organisations un intergiciel de niveau entreprise – prenant en charge des marchés climatiques à haute intégrité, interopérables et efficaces.

Chainlink vise à faire progresser les marchés climatiques et à favoriser la gestion de l’énergie et les initiatives durables. Les utilisateurs peuvent exploiter les ressources Chainlink pour intégrer les données Web2 en chaîne, en prenant en charge les solutions Web3 intelligentes. La mise en place d’écosystèmes climatiques hautement efficaces nécessite des mesures, des rapports et une vérification numériques ciblés.

Chainlink est l’un des projets de cryptomonnaie les plus utilisés dans l’industrie. La plupart des contrats intelligents et des plates-formes de financement décentralisé (DeFI) fonctionnent à l’aide de données traitées par le protocole oracle de Chainlink.

En règle générale pour tous les projets de cryptomonnaie, les cas d’utilisation des utilitaires créent et créent de la valeur. Cela étant, le prix de Chainlink est mieux positionné pour une perspective haussière, même si le marché de la cryptomonnaie traverse les eaux troubles et baissières actuelles.

La reprise des prix Chainlink mise sur ce support

La limite médiane du canal parallèle ascendant, en conjonction avec le SMA de 100 jours, a aidé le prix LINK à lutter contre les baisses, empêchant les baisses de sortir du canal et de progresser vers des niveaux descendants à 6,40 $ et 5,80 $. Au moment de la rédaction, le jeton vacille à 7,32 $, à l’intérieur du canal, tandis que les traders se concentrent sur la poussée pour un pic jusqu’à la limite supérieure, et potentiellement au-delà.

La hausse immédiate de Chainlink est le SMA de 50 jours (jaune). Cependant, avec la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) se tenant au-dessus de la ligne moyenne, les chances pourraient favoriser la reprise de sa tendance haussière. Dans le même temps, une cassure au-dessus de la concentration du vendeur à 8,00 $ pourrait être la sortie la plus rapide du prix LINK des chaînes baissières tenaces.

Le modèle en chaîne In / Out of the Money (IOMAP) d’IntoTheBlock cimente la présence de traders LINK entre 6,68 $ et 6,93 $. Environ 10 600 adresses ont déjà acheté 296 millions de jetons dans cette gamme. Il est peu probable que les détenteurs de cette zone abandonnent facilement leurs gains, compte tenu de la nécessité de faire monter le prix de Chainlink.

En d’autres termes, les traders devront travailler sans relâche pour casser la zone d’appui. Par ailleurs, le manque de niveaux de résistance solides à 8,00 $ suggère que le chemin avec le moins de résistance est à la hausse.