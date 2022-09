Le prix de Cardano a fait ce qui était attendu, après que la pression s’est accumulée sur 0,46 $ pour casser | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a vu les traders récupérer des gains après le prix de ventouse reçu mardi.

Le prix de l’ADA a compensé les pertes et enregistré des gains de plus de 3 %.

Attendez-vous à une baisse vers le bas, avec une pression s’accumulant sur le support à 0,46 $ et une baisse possible à 0,42 $.

Le prix de Cardano voit les investisseurs se concentrer sur les chiffres de détail hors des États-Unis aujourd’hui, alors que les marchés tentent de comprendre une myriade d’éléments mobiles – des mesures de l’UE pour lutter contre la crise de l’énergie, au Japon où la banque centrale est sur le point d’intervenir dans le forex marchés. Le risque pour le prix de Cardano est qu’un rejet du pivot mensuel pourrait déclencher une nouvelle baisse.

Le prix ADA pourrait chuter de 10% si le plancher cède

Le prix de Cardano voit les commerçants et les investisseurs se débattre pour savoir quoi faire avec les composants en évolution rapide qui secouent les marchés. Après la forte baisse de mardi, il était tout à fait normal et on s’attendait à voir quelques achats, ce qui a déclenché une nette reprise, mais pas une réduction complète des pertes subies. Au lieu de cela, l’action des prix a encore baissé ce matin lors de la session ASIA PAC, les commerçants asiatiques ayant eu des difficultés avec les mesures d’assouplissement de la Chine, et dans l’intervalle, la BoJ (Banque du Japon) devrait déclencher une intervention massive sur le marché pour soutenir la baisse du yen. .

Le prix de l’ADA est donc susceptible de se coincer entre le pivot mensuel à 0,488 $ et le plancher à 0,460 $, qui semble être le plus bas pour cette semaine. Le risque baissier vient du fait que les marchés boursiers se préparent à une autre chute si les ventes au détail restent fortes. Cela serait perçu comme un chiffre clé car il comptera comme une confirmation que la Fed intensifiera son jeu et resserrera encore plus, avec pour effet sur l’ADA de déclencher une baisse à 0,4200 $.

Graphique journalier ADA/USD

Alternativement, le sentiment pourrait commencer à changer au début de la session américaine, car les actions sont légèrement en avance et pourraient entraîner les crypto-monnaies avec elles. Encore une fois, faites attention à la moyenne mobile simple sur 55 jours et à la zone autour de 0,5000 $ où les traders se sont déjà brûlés les doigts une fois cette semaine, car un fort rallye serait nécessaire pour négocier suffisamment loin de la région pour le voir dans le rétroviseur. Recherchez plutôt une clôture proche de 0,5200 $ comme confirmation pour résister à tout fondu ou recul qui pourrait se produire d’ici vendredi.