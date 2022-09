Comment la tokenisation aide-t-elle à transformer la propriété immobilière illiquide en une propriété liquide ? | Cryptomonnaie

Il y a quelques années, le concept de posséder et d’échanger des fragments de biens immobiliers physiques pouvait sembler trop tiré par les cheveux pour beaucoup. Mais avec l’avènement de la technologie blockchain, la tokenisation immobilière offre de nouvelles opportunités pour la propriété fractionnée et l’investissement.

Les débuts attendus depuis longtemps de la technologie Blockchain dans l’immobilier ont fait de la tokenisation des actifs du monde réel un sujet très discuté dans l’industrie. Après tout, la tokenisation coche toutes les cases qui sont souvent nécessaires pour ébouriffer de nombreuses plumes dans une industrie traditionnelle – elle est numérique, mondiale, complexe et tournée vers l’avenir.

Mais comment fonctionne exactement la tokenisation immobilière et comment peut-elle aider à transformer la propriété immobilière illiquide en une propriété liquide ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Que indique la tokenisation ?

La tokenisation est le processus consistant à prendre des actifs traditionnels (comme l’immobilier) et à les diviser en jetons numériques qui peuvent être échangés sur une blockchain. Cela permet aux gens d’investir et de négocier plus facilement ces actifs et contribue à créer un marché plus liquide.

Essentiellement, la tokenisation est le processus de conversion des droits de propriété d’actifs en jetons numériques sur une blockchain et peut être utilisée pour tokeniser plusieurs choses, notamment :

Actifs corporels comme les métaux précieux, l’immobilier, l’art et plus encore ;

Les actifs incorporels tels que les droits de propriété intellectuelle ; et

Instruments financiers réglementés comme les obligations et les actions.

Dans le contexte de l’immobilier, la tokenisation fait référence au fractionnement (divisant la propriété en parties plus petites) de la propriété par le biais de jetons stockés sur une blockchain. De cette façon, les investisseurs peuvent posséder directement une partie de l’actif réel sous-jacent d’un jeton sans avoir à acheter ou à gérer l’intégralité de la propriété.

La tokenisation peut aider à rendre l’investissement dans l’immobilier plus accessible et plus liquide. Plutôt que d’acheter une propriété entière, les investisseurs peuvent désormais acheter des jetons représentant une partie de la propriété. Cela permet aux gens d’investir plus facilement et contribue également à créer un marché plus liquide.

Les avantages de la tokenisation

La tokenisation a le potentiel de révolutionner la façon dont nous investissons et négocions des actifs en la rendant plus facile et plus accessible à tous. Par exemple, la tokenisation peut aider à :

Liquidité

La conversion d’actifs immobiliers illiquides en « tokens » implique qu’un investissement direct dans un bien immobilier est traité comme un investissement indirect. Cela permet aux émetteurs d’obtenir une liquidité plus élevée, car le nombre d’acheteurs n’est pas limité à ceux qui peuvent se permettre l’intégralité de l’actif. Par ailleurs, la tokenisation permet également la propriété fractionnée, ouvrant des opportunités d’investissement à un plus grand nombre d’investisseurs potentiels.

Transparence

L’utilisation de la technologie blockchain apporte un nouveau niveau de transparence au secteur immobilier. Étant donné que les données sont stockées sur un registre décentralisé, toutes les transactions sont visibles par tout le monde sur le réseau. Les transactions terminées ne peuvent plus être modifiées, manipulées ou annulées, créant ainsi un système plus sûr et plus fiable. Cette transparence accrue contribue à renforcer la confiance dans le marché et à réduire les activités frauduleuses.

Automatisation

L’utilisation de contrats intelligents peut aider à automatiser plusieurs processus impliqués dans les transactions immobilières, tels que les transferts de titres, la vérification des documents, les paiements de dividendes et la conformité. Cela peut contribuer à rendre le processus plus efficace et rationalisé, ce qui permet à toutes les parties concernées d’économiser du temps et de l’argent.

Accessibilité

La tokenisation supprime les limitations actuelles sur le fractionnement des actifs du monde réel, permettant à une base d’investisseurs plus large de participer. Les barrières à l’entrée sont supprimées puisque les actifs autrefois disponibles uniquement pour un petit nombre de privilégiés sont désormais accessibles à un plus grand nombre de personnes. Cette accessibilité accrue contribue à démocratiser le marché et à uniformiser les règles du jeu.

Réduire les contraintes géographiques

La nature mondiale des blockchains publiques facilite la tokenisation des actifs, les mettant à la disposition des investisseurs partout dans le monde. Cela permet de briser les frontières géographiques et de connecter les marchés mondiaux. Par exemple, un bien immobilier à New York peut désormais être symbolisé et mis à la disposition des investisseurs au Japon, et vice versa, à condition que la blockchain participante soit conforme aux lois pertinentes sur la connaissance de votre client et la lutte contre le blanchiment d’argent.

Comment tokeniser les actifs immobiliers ?

La tokenisation des actifs immobiliers comporte trois étapes :

Étape 1 : Structuration de la transaction

Cette étape consiste à décider du type d’actif à tokeniser. En règle générale, les propriétaires fonciers :

Former une filiale créée par une société mère (pour isoler le risque financier) appelée véhicule de titrisation, ou ;

Faites partie d’un fonds immobilier ou de fonds qui existent déjà et se concentrent sur l’investissement dans des titres immobiliers.

Au cours de cette étape, les droits des actionnaires aux dividendes, à la gouvernance partielle et aux actions sont également déterminés.

Étape 2 : Choisir une plateforme

L’étape suivante consiste à choisir la plate-forme de tokenisation pour créer les jetons. Quelques exemples de plates-formes populaires pour la tokenisation des actifs immobiliers incluent RealT, Harbour et Slice.

La plate-forme choisie par les propriétaires utilise ensuite la technologie blockchain pour créer des contrats intelligents, qui sont ensuite utilisés pour gérer et automatiser la vente, le transfert et le paiement des dividendes des jetons. Les jetons peuvent s’exécuter sur différents types de blockchains, tels que :

Blockchains publiques : ces réseaux sont décentralisés et open source, ce qui indique que tout le monde peut s’y joindre et y participer. Les exemples les plus connus de blockchains publiques incluent Ethereum et Bitcoin.

Blockchains privées : ces réseaux sont centralisés et autorisés, ce qui indique que seuls ceux qui ont une invitation de l’administrateur du réseau peuvent les rejoindre. Les blockchains privées sont souvent utilisées par les entreprises et les organisations pour la tenue de registres internes et une gestion efficace.

Blockchains hybrides : ces réseaux sont une combinaison de blockchains publiques et privées, offrant aux utilisateurs les avantages des deux mondes.

Étape 3 : émission et distribution de jetons

Les jetons sont créés, émis et distribués lors d’une offre de jetons de sécurité (STO). Tout comme les actions émises en bourse lors d’une introduction en bourse (IPO), les jetons de sécurité sont offerts aux investisseurs en échange d’un financement. Une fois la STO terminée, ces jetons de sécurité sont cotés sur une bourse d’actifs numériques, où ils peuvent être achetés et vendus par les investisseurs.

Comment le marché immobilier peut-il bénéficier de la tokenisation ?

La tokenisation fournit de nouvelles liquidités au marché immobilier en facilitant le commerce et l’investissement dans l’immobilier. Grâce à la tokenisation, les investisseurs peuvent désormais acheter et vendre une copropriété dans une propriété, ce qui n’était pas possible auparavant. Cela a créé un marché immobilier plus liquide et contribue à transformer la façon dont les gens investissent et possèdent des biens.

Le marché immobilier mondial est actuellement évalué à 280 000 milliards de dollars. Cependant, bien qu’il soit l’un des plus grands marchés du monde, l’immobilier traditionnel reste largement illiquide et non transparent. Les critiques l’attribuent à de nombreux facteurs, notamment des coûts d’investissement élevés, des horizons d’investissement longs, des intermédiaires coûteux et des cycles de règlement inefficaces.

La tokenisation aide à résoudre ces problèmes en comblant les écarts entre l’immobilier traditionnel et la technologie blockchain. Selon une étude récente de Moore Global, si 0,5 % du marché immobilier mondial total devait être symbolisé au cours des cinq prochaines années, le marché immobilier pourrait croître de façon exponentielle pour atteindre 1,4 billion de dollars. En termes simples, même une petite partie de l’immobilier traditionnel pourrait améliorer considérablement la liquidité du marché grâce à la tokenisation.

Comment gagner en liquidités sans vendre vos actifs immobiliers ?

Les principes traditionnels de l’immobilier dictent que gagner des liquidités ne peut signifier qu’une chose : vendre ses actifs. Cependant, avec la tokenisation, ce n’est plus le cas. Désormais, les propriétaires peuvent débloquer la liquidité de leur propriété sans la vendre.

La technologie Blockchain ouvre une multitude d’opportunités en permettant de décomposer les actifs en plus petits éléments, représentant la propriété, favorisant la démocratisation de l’investissement dans des actifs auparavant illiquides et améliorant l’équité du marché. Cela est vrai non seulement pour les actifs immobiliers, mais aussi pour les actions de l’entreprise, les précieuses collections d’art et plus encore.

Par exemple, disons que la propriété locative d’un million de dollars d’un propriétaire génère actuellement 10 000 dollars par mois en revenus locatifs. S’ils devaient tokeniser la propriété, ils pourraient émettre 10 000 jetons à 100 $ chacun. Ces jetons pourraient ensuite être vendus sur une bourse d’actifs numériques à des investisseurs, qui pourraient alors échanger les jetons et recevoir des revenus locatifs de la propriété.

Le propriétaire conserverait toujours la propriété du bien et continuerait à en percevoir les revenus locatifs. Cependant, ils auraient également les liquidités nécessaires sans vendre leurs actifs.

Les risques potentiels associés à la tokenisation de l’investissement immobilier

En ce qui concerne la tokenisation de l’immobilier, il existe quelques risques clés dont les investisseurs doivent être conscients :

Réglementation : la tokenisation immobilière est encore un phénomène relativement nouveau, actuellement non réglementé dans la plupart des juridictions. Cela indique qu’il existe un risque que les lois et réglementations changent, affectant négativement le marché immobilier symbolisé.

Volatilité : Les prix des actifs numériques peuvent être très volatils, ce qui indique que les investisseurs pourraient perdre une somme d’argent substantielle s’ils investissent dans une propriété dont la valeur diminue.

Fraude : Comme pour tout investissement, il y a toujours un risque de fraude. Lorsque vous investissez dans un bien immobilier symbolisé, une recherche approfondie et une diligence raisonnable sont importantes pour garantir la légitimité du projet.

Malgré ces risques, les avantages potentiels d’investir dans l’immobilier symbolisé l’emportent sur les risques pour de nombreux investisseurs. La clé est d’être conscient des risques et de mener des recherches approfondies avant d’investir.