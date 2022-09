Prédiction de prix Crypto.com: CRO fait allusion à un mouvement de 16% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com se consolide autour du niveau de support de 0,108 $ avant d’établir un biais directionnel.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une ascension de 16% à 0,126 $ pour collecter la liquidité stop-vente.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,108 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com a planté son drapeau sur un sommet plus élevé alors qu’il se redressait entre le 7 et le 10 septembre – malgré la tendance à la baisse plus large. Ce blip peut être attribué à une explosion du prix du Bitcoin, dont les séquelles ont été ressenties par le marché plus large de la cryptomonnaie, y compris Crypto.com. Le recul après ce pic semble maintenant se stabiliser, suggérant qu’un creux pourrait être atteint pour que les traders CRO prennent les rênes et déclenchent un petit rallye.

Le prix Crypto.com attend un catalyseur

Le prix de Crypto.com oscille autour des plus bas égaux à 0,108 $ après avoir chuté de 13 % au cours des trois derniers jours. Ce recul intervient après que l’altcoin a établi un sommet plus élevé à 0,125 $ par rapport au sommet du swing du 6 septembre à 0,122 $. Plus largement, le prix de Crypto.com se négocie dans la fourchette de 0,0985 $ à 0,1950 $, avec le point médian à 0,1460 $.

Si les acheteurs mis à l’écart interviennent, le prix de Crypto.com devrait commencer à atteindre des sommets égaux à 0,126 $. Le prix plus élevé du CRO a confirmé un changement haussier de la structure du marché augmentant les chances qu’un rebond ultérieur se produise.

Du point de vue des teneurs de marché, les creux égaux à 0,126 $ sont la première cible. Le renversement de ce niveau pourrait ouvrir la voie au prix de Crypto.com pour cibler le sommet du swing du 26 août à 0,1330 $ et 0,142 $ dans un cas très haussier.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, les perspectives haussières dépendent de la bonne performance de Bitcoin. Si le père crypto trébuche, cela peut avoir un impact négatif sur le prix du CRO, et s’il produit un chandelier quotidien proche des creux égaux formés à 0,1080 $, cela invalidera la thèse haussière du CRO.

Dans un tel cas, le prix de Crypto.com pourrait balayer la fourchette à 0,0985 $ pour collecter la prochaine série d’arrêts de vente.