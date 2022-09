« Je suis le gars qui peut le faire »: Entretien exclusif avec Matt Sorum, batteur de Guns N’ Roses, sur NFT, Web3 | Cryptomonnaie

Sthorm, une unité basée sur la blockchain qui fait progresser et diffuse les sciences appliquées sociales et environnementales, a organisé le Festival ViralCure le 3 septembre 2022 à Piracicaba, au Brésil, pour célébrer le lancement de ViralCure sur Web3. L’événement comprenait des conférences sur la science open source et les nouvelles formes de capitalisme, avec des panels sur l’utilisation des NFT dans l’espace, le divertissement et les communautés.

Il y avait aussi un concert exclusif à l’événement avec des légendes comme Matt Sorum (ex-Guns N’ Roses, Velvet Revolver, The Cult), Gilby Clarke (ex-Guns N’ Roses, Slash’s Snakepit), Billy Gibbons (ZZ Top) et Sébastien Bach (Skid Row).

Mike Ermolaev, responsable des relations publiques chez ChangeNOW et contributeur de Benzinga, s’est entretenu avec le frappeur lourd Matt Sorum, intronisé au Rock N’ Roll Hall of Fame et batteur lauréat d’un Grammy Award pour Guns N’ Roses, Motörhead, Velvet Revolver et The Cult, quelques minutes après avoir joué batterie au concert.

Matt Sorum lance GoodNoise, son propre label NFT sous l’égide de Sthorm, qu’il a cofondé, pour combler le fossé entre les créateurs et les fans et avoir un impact sur les bonnes causes.

Le plaisir, les bonnes causes et les NFT vont de pair

Étant moi-même musicien et fan de la musique et des talents de batteur de Matt Sorum depuis l’enfance, j’ai été ravi de parler avec lui. Les plans de Matt pour faire le pont entre la crypto et la musique m’ont encore plus excité, car je suis aussi un passionné de crypto. Et bien sûr, je devais savoir quels artistes de premier plan il avait en tête pour son projet.

« GoodNoise est un label NFT, donc toutes mes sorties vont avoir un impact sur les causes. Nous allons sortir différents éléments, audio, contenu, art, collaboration entre beaucoup de mes amis et j’ai beaucoup de gens vraiment formidables alignés. Je ne veux pas le donner à ce moment de presse. Nous terminons un assez gros projet qui va sortir », a déclaré Matt.

Matt a également mentionné la récente collaboration de Sthorm avec la NASA et Artemis Music pour créer les chansons de Ringo Starr en utilisant les sons et les tonalités de la galaxie et transmettre la musique à la Station spatiale internationale (ISS). C’est fantastique – l’écouter m’a donné l’impression de flotter au-dessus des étoiles, dans le royaume de l’inimaginable.

« Ringo est préoccupé par l’empreinte carbone, la crypto-monnaie et les effets sur l’environnement. Le protocole GoodNoise sera probablement Polygon, avec un peu moins de friction en ce qui concerne l’empreinte carbone. Et nous allons sortir toutes sortes de bonnes choses pour différentes causes à travers le monde afin d’aider les bons musiciens à sortir de leurs contrats avec des maisons de disques, différents contrats d’édition, pour pouvoir sortir de la musique et aider les autres. Et toute mon idée pour le nom « bon bruit » était que nous allons faire du bon bruit », a-t-il dit en riant.

« Nous allons faire de la musique et aider certaines personnes ! Ainsi, lorsque vous achetez ce NFT, vous savez, ce morceau de NFT qu’ils auront comme atout, ils le rendront en même temps – vous le donnerez à une bonne cause. C’est donc le plan de GoodNoise », a ajouté Matt.

« Je viens de terminer mon enregistrement en studio à Palm Springs – pour le même nom, GoodNoise – et nous allons métaverser ça, nous avons beaucoup d’amis qui, comme, nous avons un NFT, vous allez gagner un Métaverse avec moi, viens dans mon studio, regarde autour de toi, traîne avec les musiciens qui sont là : presque comme un Meet-and-Greet virtuel. Vous savez, ce n’est pas comme un truc ZOOM, c’est plus comme traîner dans l’environnement, c’est cool.

Est-il même possible d’obtenir plus de succès que cela ?

J’étais curieux de savoir pourquoi Matt avait choisi ce domaine complètement différent, même s’il avait connu un tel succès en tant que musicien.

« Parce que c’est créatif, passionnant et nouveau. Vous savez, j’ai fait à peu près tout ce qu’il y a à faire dans la musique. Je suis au sommet du tas – je suis entré au Rock & Roll Hall of Fame, j’ai remporté un Grammy et j’ai senti que j’avais besoin d’une étincelle créative. J’avais besoin de faire quelque chose d’excitant. Pour moi, blockchain, NFT, Metaverse, Web3, tout cela est passionnant. C’est créatif, c’est comme que puis-je faire pour construire quelque chose qui va réussir ? Et avoir une autre sorte de partie différente de ma psyché créative qui doit sortir dans le monde et faire quelque chose de plus grand que je n’ai jamais fait, n’est-ce pas ? Qui peut surpasser Guns N’ Roses, n’est-ce pas ? Et oui, c’est possible, non ? Je pense que c’est possible », a déclaré Matt.

« Faites quelque chose d’encore plus puissant et percutant. C’était probablement la chose la plus percutante que j’ai faite de ma vie, mais je voulais aussi faire quelque chose qui a un impact pour aider les gens. Ce dont je parle, c’est que puis-je faire pour aider dans une situation dans le monde où les gens sont en difficulté, les gens dans le besoin, les gens sont préoccupés par leur bien-être ? Je suis un gars qui peut faire ça. Je peux parler et je parle à la presse en ce moment, je vous parle. Ensuite, j’ai eu ces dernières années de ma carrière pour renverser la vapeur et la redonner, c’est ce que j’aime faire. Cela me fait du bien et cela rend les autres plus heureux dans leur vie. C’est super. »

J’ai ensuite demandé à Matt ce qu’il pouvait dire à ceux qui prétendent que le battage médiatique NFT n’est rien d’autre qu’un jeu des plus intelligents avec les plus riches.

« Hahaha eh bien, je vais rendre mes NFT accessibles à tout le monde. Et vous savez, tout le monde peut être impliqué. Je vais avoir différents niveaux de personnes qui peuvent se permettre des choses. Il s’agira aussi de redonner, donc nous allons le construire pour nous impliquer et nous allons garder une trace d’eux et en faire une communauté, la communauté GoodNoise. Nous allons le construire, démarrer une communauté symbolique, également à l’intérieur, je veux dire à l’intérieur du métaverse. C’est donc Web3, c’est ce qu’est le métaverse, c’est la communauté des jetons. Tout s’en vient. C’est dans la conversation.

Vous devez vous rappeler qu’il y a ces enfants dans le monde qui jouent à des jeux 6 à 8 heures par jour, en moyenne. Les jeunes enfants vivent déjà dans le métaverse, ils vivent dans un monde virtuel. Nous savons que le monde est fou, mais nous pouvons créer ces beaux espaces, des destinations où vous pouvez aller et vivre des expériences d’une manière différente », a-t-il déclaré.

« Le monde est grand et je ne suis en concurrence avec personne »

Tout comme j’ai demandé à French Montana il n’y a pas si longtemps, je n’ai pas pu m’empêcher de demander à Matt pourquoi son label NFT est différent des autres.

« Comme je l’ai dit, Mike, tous mes NFT porteront sur les causes et l’impact. Je connais ceux qui sont sur Tezos – ce sont des amis à moi. Il y a différentes choses, tu sais, mais mon label va être ma marque, mon rolodex, mon peuple. Le monde est vaste et je ne suis en concurrence avec personne. Je fais juste mon truc », a-t-il répondu.

Par la suite, Matt a partagé quelques exemples de NFT qu’il a trouvés inspirants.

« La première personne que j’ai vue faire des choses dans le monde de la blockchain, du point de vue de la musique et de l’art, c’était Imogen Heap – elle le fait depuis des années. Et peu de temps après que nous ayons eu Bjork, Dapper Labs est sorti, Сryptokitties et les meilleurs coups de la NBA. Beaucoup de trucs NFT différents que j’ai vus. Tu sais, c’est cool, les gens s’intéressent à plein de choses différentes dans la vie. Et ma petite niche sera – que pouvez-vous faire pour redonner ? Ça va être mon marché de niche », a-t-il proclamé.

Alors que Matt se préparait à partir pour une after-party dont il plaisantait qu’elle serait pleine de filles nues, ma dernière question était de savoir ce qu’il aurait pensé il y a 30 ans s’il avait entendu le mot NFT.

« Oh, mon Dieu, je ne sais pas. J’étais très occupé à faire la fête avec Slash, n’est-ce pas ? Alors j’aurais dit : « NFT ? Qu’est-ce que c’est? » Matt a dit, se précipitant pour rejoindre une fête avec d’autres personnes partageant les mêmes idées qui s’efforcent d’avoir un impact positif sur le monde tout en volant aussi haut et en ayant le monde à portée de main.