Bitcoin n’abandonnera pas 20 000 $ | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a perdu 1,2% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 20,1K $. Le plongeon en dessous d’un niveau de ronde significatif mercredi en fin d’après-midi n’a pas duré longtemps. Ethereum a baissé de 0,3% à 1610 $ tandis que la communauté crypto attend la réaction du marché à The Merge (passage à l’algorithme PoS). Nous pouvons décrire le sentiment sur le marché de la cryptomonnaie comme un attentisme prudent.

L’élan à court terme du Bitcoin indique que les vendeurs voulaient faire basculer le marché hier et prendre des ordres stop en fin de journée, profitant d’une période de liquidité réduite mercredi. Comme nous le voyons, il a échoué et le BTCUSD est revenu précisément là où il avait commencé son déclin local. Cependant, le rapport de force est désormais du côté des baissiers, car la demande globale de risque est supprimée et les niveaux techniques critiques (MM 50 et 200 jours, MM 200 semaines) sont au-dessus du prix.

Contexte de l’actualité

Les grandes entreprises américaines Charles Schwab, Citadel et Fidelity ont annoncé le lancement de l’échange d’actifs numériques EDX Markets (EDXM), qui sera disponible pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

Un autre recalcul a entraîné une augmentation de 3,45% de la complexité de l’extraction de bitcoins à 32,05 billions de hachages, le plus élevé de l’histoire du réseau.

Le fournisseur de services réseau Cloudflare a annoncé que ses passerelles prendraient en charge la transition prochaine du réseau Ethereum vers l’algorithme de consensus Proof-of-Stake (PoS) le 15 septembre.

L’expert de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, pense que le marché de la cryptomonnaie commencera une tendance haussière après la mise à jour de The Merge. À son avis, le passage de l’ETH au PoS aura un impact révolutionnaire sur les crypto-monnaies et l’ensemble du système financier.

Changpeng Zhao, directeur général de l’échange de crypto-monnaie Binance, a déclaré que les principes de réglementation des crypto-actifs de l’UE pourraient devenir la norme mondiale pour l’ensemble du secteur.