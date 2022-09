Le prix du Bitcoin ruinera-t-il la fusion d’Ethereum ou l’ETH aspirera-t-il la volatilité du BTC ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de osciller autour de 20 000 $ après la récente vente.

Bien que BTC varie, les investisseurs doivent se préparer à un balayage de 18 497 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus du niveau de 25 000 $ invalidera les perspectives baissières pour BTC.

Le prix du bitcoin produit a fait volte-face massive et soudaine après l’annonce des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain le 13 septembre. Bien que l’IPC ait diminué de 8,5 % à 8,3 % d’une année sur l’autre, il était supérieur au taux prévu. de 8,1 %.

Cet écart a provoqué l’effondrement du S&P500 et du Nasdaq. Le prix du Bitcoin s’est inspiré de cette vente et a pris une décision similaire. Quoi qu’il en soit, tous les regards sont tournés vers Bitcoin car cela pourrait ruiner la fusion très attendue prévue sur Ethereum.

Après cette mise à jour réussie, Bitcoin sera la seule pièce de preuve de travail parmi les 10 plus grandes crypto-monnaies basées sur la capitalisation boursière.

Le prix du Bitcoin met en pause ses perspectives macro

Le prix du bitcoin a produit une série de hauts et de bas plus bas depuis le 10 novembre 2021, dénotant la persistance d’une perspective macro baissière. Bien que BTC ait tenté de sortir de cette tendance entre le 18 juin et le 14 août, il a échoué.

La montée de 43% était la tentative des traders BTC d’établir un sommet plus élevé. Au lieu de cela, il a atteint un sommet de 25 209 $ et a déclenché une vente massive. Bien que le prix du Bitcoin ait catalysé un autre rallye, il a établi un sommet inférieur à 22 800 $, révélant que la baisse depuis 25 209 $ est toujours en cours.

Après l’annonce de l’IPC le 13 septembre, le prix du Bitcoin a perdu environ 10 % en un seul chandelier de douze heures et oscille actuellement autour du niveau psychologique de 20 000 $. Si cet élan baissier persiste, BTC pourrait produire un plus bas inférieur au plus bas immédiat à 18 497 $ formé le 6 septembre. Cependant, les acteurs du marché doivent également noter que la mise à niveau très attendue de Merge d’Ethereum devrait être mise en ligne dans moins de deux heures. Cet événement pourrait braquer les projecteurs sur l’ETH et d’autres pièces pertinentes, laissant BTC se consolider dans une fourchette étroite.

Après ce mouvement, les investisseurs pourraient rester à l’écart pour voir si le prix du Bitcoin est prêt pour un nouveau swing macro en dessous de 17 570 $. En cas de succès, cela indiquerait une poursuite des perspectives macro baissières.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

D’autre part, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 25 000 $ et le transforme en un plancher de support, cela créerait un plus haut et invaliderait la thèse baissière. Ce développement pourrait également inciter les acheteurs mis à l’écart à intervenir et à créer une boucle de rétroaction positive, ce qui pourrait propulser le prix du Bitcoin à retester l’obstacle de 28 000 $.