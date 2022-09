Le Trésor alimenté par le protocole composé introduit l’emprunt pour les institutions | Cryptomonnaie

La trésorerie composée a permis aux institutions d’emprunter en USD ou en USDC en utilisant la crypto comme garantie.

Fournir des liquidités aux institutions rapportera un APY de 6 % pour la trésorerie composée.

Compound Finance a constaté une baisse constante de ses bénéfices, le ratio prêt-valeur atteignant -13,4 %.

Les institutions occupent une place importante dans l’espace crypto, car elles ont tendance à apporter non seulement des volumes et des flux élevés, mais également la crédibilité qui manque à la crypto, ce qui tient les institutions financières à distance. Maintenant que la présence de ces institutions s’est considérablement accrue, de plus en plus d’entreprises s’adressent également à elles.

Le Trésor composé apporte des emprunts aux institutions

Les solutions de gestion de trésorerie pour les institutions soutenues par le protocole composé, Compound Treasury, permettent actuellement d’emprunter en USD et en USDC à un TAP (taux annuel en pourcentage) de 4,00 % au service de clients tels que les sociétés de technologie financière et de cryptomonnaie.

S’appuyant sur cela, Compound Treasury a lancé le service d’emprunt pour les institutions afin de répondre à la demande croissante de liquidités. Ces institutions ont la possibilité d’utiliser des actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs ERC-20 pris en charge comme garantie pour emprunter au Trésor à un taux annuel de 6,00 %.

De plus, à l’exception du taux fixe, les autres services qui accompagnent l’emprunt offrent à ces institutions une grande flexibilité en ce qui concerne les durées indéterminées et aucun échéancier de remboursement. Les institutions peuvent en fixer la durée à leur convenance tant que leur prêt est surgaranti.

Commentant ce lancement, le vice-président de la trésorerie composée, Reid Cuming, a déclaré :

« Compound Treasury peut désormais répondre à la demande de liquidités avec une solution d’emprunt simple et fiable, tout en continuant à fournir le même service de confiance que nous avons fourni aux clients gagnant des intérêts au cours de l’année écoulée. L’introduction de l’emprunt élargit notre produit de gestion de trésorerie pour répondre à davantage de besoins de nos clients. »

Compound Finance prend un coup

Faisant partie de la même gouvernance composée, Compound Finance, qui fournit également des services de prêt et d’emprunt, a noté un manque d’intérêt croissant de la part des investisseurs de jour en jour.

À partir de novembre 2021, les conditions de marché baissières ont fait chuter l’ensemble des dépôts et des prêts sur le protocole à 2,65 milliards de dollars et -358 millions de dollars, respectivement.

Financement composé Prêts et dépôts

Cela a entraîné une baisse du ratio Loan-to-Value (LTV) du protocole à -13,4%. En comparaison avec ses concurrents, tels que AAVE et MakerDAO, c’est le plus bas de tous les protocoles.

La tendance baissière persistante aggrave encore l’état de Compound, qui pourrait être ravivé une fois que la situation s’améliorera.