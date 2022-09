C’est en marche! Où attraper la fusion Ethereum en direct | Cryptomonnaie

La fusion Ethereum se produira lorsque le réseau atteindra une difficulté terminale totale de 58750000000000000000000.

Ethereum (ETH) se dirige vers la mise à niveau la plus importante de son histoire, qui devrait avoir lieu vers 5 h 27 UTC le 15 septembre.

Ceux qui souhaitent regarder le réseau Ethereum effectuer son passage historique à la preuve de participation (PoS) en temps réel auront le choix entre de nombreuses options.

La Fondation Ethereum a programmé une diffusion en direct Ethereum Mainnet Merge Viewing Party prête à être diffusée en direct sur YouTube vers 4h00 UTC, soit environ une heure et demie avant l’heure estimée de la fusion.

La fusion aura lieu lorsque le réseau atteindra une difficulté terminale totale de 5875000000000000000000, après quoi le prochain bloc produit le sera via un mécanisme de preuve de participation.

Les invités programmés pour la diffusion en direct de la Fondation Ethereum incluent les Ethereum Cat Herders et les créateurs de contenu de Bankless et The Daily Gwei.

La description fait également allusion à d’autres « invités notables », qui pourraient inclure le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et le fondateur de « The Daily Gwei » Anthony Sassano, qui ont tous deux participé à des diffusions en direct pour des réseaux de test dans le passé.

Selon la description de YouTube, les téléspectateurs qui se joignent deux heures avant The Merge peuvent « participer à une toile d’art POAP ».

Les utilisateurs souhaitant obtenir le compte à rebours le plus récent jusqu’à la fusion peuvent également se référer aux minuteurs de prédiction de fusion sur Bordel.wtf. Google, Wenmerge.com et Blockchain.com ont tous un décompte de la difficulté totale actuelle du terminal et une estimation du temps de fusion. De plus, BTC.com a son propre compte à rebours.

12h avant la fusion !https://t.co/XnI4OY0cPt — vitalik.eth (@VitalikButerin) 14 septembre 2022

Une fois la fusion terminée, Ethereum achèvera sa transition complète vers la preuve de participation, ce qui devrait réduire considérablement sa consommation d’énergie.