First Mover Asia: les constructeurs DeFi s’expriment. Ce que la foule se trompe à propos de la fusion Ethereum | Cryptomonnaie

La fusion entraînera la réduction de l’empreinte carbone de la blockchain Ethereum, mais elle ne réduira pas les frais de gaz ni n’améliorera l’évolutivité d’Ethereum, ont déclaré les codeurs derrière les projets populaires basés sur Ethereum ; Bitcoin se négocie latéralement.

Prix : l’éther monte avant la fusion ; le bitcoin se négocie latéralement mais détient plus de 20 000 $.

Insights: La fusion Ethereum a suscité de grands espoirs parmi les investisseurs et autres, mais les idées fausses sur ses avantages potentiels abondent.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 107 $ −0,9 %

Éther (ETH) : 1 619 $ + 2,5 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 1 017 $ + 0,6 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 946,01 +0,3 %

Or : 1 704 $ l’once troy −0,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,41 % −0,01

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

L’éther monte à l’approche de la fusion ; Bitcoin détient plus de 20 000 $

De James Rubin

Un jour après que les chiffres inquiétants de l’inflation aient fait chuter les actifs à risque, le bitcoin s’est maintenu au-dessus de 20 000 $.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 100 $, à peu près là où elle se situait 24 heures plus tôt, alors que les investisseurs continuaient de mâcher les derniers chiffres de l’inflation et les actions potentielles de la banque centrale américaine lors de sa réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) la semaine prochaine. . Le FOMC semble susceptible de relever les taux d’intérêt de 75 points de base pour la troisième fois consécutive, bien que les perspectives d’une hausse de 100 points soient passées à plus de 30 % mercredi.

Ether a dépassé le bitcoin et s’échangeait récemment à plus de 1 600 $, soit un gain de plus de 2 % dans les dernières heures avant la fusion très attendue, la refonte technologique d’un protocole de preuve de participation qui promet d’être plus rapide et plus économe en énergie que sa preuve. -de-travail prédécesseur.

« Compte tenu de la hausse du prix de l’ETH/USD le mois dernier, la fusion semble avoir été prise en compte », a écrit James Trescothick, analyste du marché mondial pour la plateforme de courtage tixee, dans un e-mail. « Cela circule depuis un certain temps, il n’y a donc aucun élément de surprise, donc un fort rallye n’est pas probable. »

La plupart des autres cryptos du top 25 de CoinDesk par capitalisation boursière ont passé une grande partie de mercredi dans le vert avec ETC et LINK en hausse de plus de 8% et 3%, respectivement. ETC se négociait récemment à environ 38 $, soit un gain d’environ 30 % par rapport à la fin du mois dernier et environ trois fois son prix à la mi-juillet. Le changement dans le mécanisme de consensus d’Ethereum a motivé les participants du réseau à se recentrer sur ETC, le jeton natif de la classe Ethereum, qui a été créé en 2016 lorsque la blockchain d’Ethereum s’est scindée en deux chaînes distinctes.

Actions

Les marchés boursiers se sont quelque peu relancés après leur agitation de jeudi avec le Dow Jones Industrial Average (DJIA), le S&P 500 et le Nasdaq à forte composante technologique qui s’échangent tous de quelques fractions de point de pourcentage, bien qu’une grève imminente des chemins de fer américains pourrait entraîner des pressions inflationnistes supplémentaires. Des responsables de l’administration Biden et des représentants des syndicats et des compagnies de chemin de fer se réunissaient pour tenter d’éviter l’arrêt des travaux.

Les investisseurs surveilleront la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis jeudi pour un signal supplémentaire de l’impact de l’inflation, de l’action probable de la Fed et de la direction de l’économie. Le rapport du US Census Bureau arrivera deux jours après que le dernier indice des prix à la consommation (IPC) soit arrivé à un décevant 8,3%, supérieur au consensus de 8,3%.

Trescothick de tixee a écrit que les données avaient clairement montré que l’inflation était « la principale menace pour l’économie américaine… qui conduira la Réserve fédérale à poursuivre son attitude agressive pour ramener l’IPC à son objectif de 2 % en augmentant encore les taux d’intérêt ».

« On craint vraiment qu’avec des taux d’intérêt plus élevés, l’économie américaine ne tombe en récession, ce qui nuit aux actifs risqués », a-t-il écrit.

Actualité crypto

Les retombées de l’effondrement de l’écosystème Terra de 40 milliards de dollars et de son stablecoin algorithmique (UST), qui a été le premier domino à tomber au cours de l’hiver crypto de cette année, se sont poursuivies avec l’émission par les tribunaux sud-coréens d’un mandat d’arrêt contre TerraForm Labs co -fondateur Do Kwon.

Et un juge fédéral a accordé une requête au bureau du fiduciaire américain pour qu’il nomme un examinateur indépendant chargé d’enquêter sur la gestion financière du prêteur crypto en difficulté Celsius Network qui a conduit l’entreprise à déposer son bilan plus tôt cet été.

Mais les yeux crypto sont restés concentrés au laser sur la fusion et son avantage potentiel. Joe Orsini, vice-président de la recherche chez le gestionnaire d’investissement en crypto Eaglebrook Advisors, a déclaré au programme First Mover de CoinDesk TV que même si la compréhension technique du public sur la fusion faisait défaut, « le simple fait de voir Ethereum dans les nouvelles représentait » de grands progrès « .

« Lorsque vous considérez l’adoption et la rapidité avec laquelle elle s’est généralisée dans la grande image des choses – bitcoin, 13 ans; Etherium, environ sept ans – ce sont de grands progrès pour ces actifs émergents qui ont finalement une opportunité longue, longue et attrayante devant eux », a déclaré Orsini.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN +3,5% L’informatique Ethereum EPF +2,4% Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP +2,0% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −34,7 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −2,2 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM −1,1 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Principales idées fausses sur la fusion d’Ethereum révélées

Par Shaurya Malwa

Si les détenteurs d’éther devaient inventer une expression, ils diraient très probablement : « Dieu merci ! C’est jeudi. »

Jeudi (UTC) devrait marquer la genèse de la fusion, une mise à niveau très attendue du réseau Ethereum qui fait passer le protocole d’un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) à une conception de preuve de participation (PoS).

Les développeurs affirment que l’abandon d’un système de preuve de travail rendra le réseau beaucoup moins cher et plus rapide, et plus respectueux de l’environnement. Cependant, le changement signifiera également la fin d’un flux de revenus pour les mineurs d’Ethereum, qui sont récompensés par des jetons d’éther pour avoir fourni des ressources à la blockchain.

« La fusion avec la preuve de participation réduit considérablement la consommation d’énergie d’Ethereum de 99,9 % », a déclaré Junnu Salovaara, responsable de la société de crypto-finance Likvidi, ajoutant que le réseau serait désormais associé à des projets sans doute durables tels que Tezos, Solana et Algorand.

Notions erronées

Mais les idées fausses abondent, ont déclaré à CoinDesk les codeurs derrière certains des produits les plus populaires basés sur Ethereum. Malgré ses avantages, la fusion ne rendra pas le réseau beaucoup moins cher ou immédiatement évolutif, soulignent les développeurs.

« La plus grande idée fausse sur la fusion est qu’elle réduira les frais de gaz », a souligné Steven Walbroehl, directeur technique de la société de sécurité cryptomonnaie Halborn. « Ce n’est pas vrai. Il s’agit d’un changement de mécanisme de consensus, et non d’une expansion de la capacité du réseau qui entraînerait une baisse des frais de gaz.

Walbroehl et d’autres disent également qu’il est peu probable que la fusion ait un impact important sur la couche 2 ou les chaînes de blocs de base, malgré ce que pense le sentiment loyaliste sur Crypto Twitter.

« Je ne pense pas que The Merge aura un impact sur les projets de couche 2 », a-t-il déclaré, ajoutant que si de telles blockchains « existent pour compenser les limitations » sur le réseau central Ethereum, les solutions de couche 2 comme Arbitrum et Optimism offrent vitesse et des économies sur le coût du gaz et sera « toujours utilisé ».

Il est également peu probable que la fusion améliore de manière significative l’évolutivité d’Ethereum, a déclaré James Key, PDG d’Autonomy Network, à CoinDesk. « C’est une idée fausse courante que The Merge apportera plus d’évolutivité à Ethereum, car s’il introduit une preuve de participation qui rend le réseau plus efficace et respectueux de l’environnement, il ne rendra pas les transactions moins chères », a-t-il déclaré.

Key a déclaré que l’évolutivité, cependant, vient plus tard lorsque le « sharding » est introduit sur le réseau Ethereum. Le sharding est une méthode proposée pour diviser l’infrastructure d’Ethereum en plus petits morceaux dans le but de faire évoluer la plate-forme afin qu’elle puisse prendre en charge beaucoup plus d’utilisateurs qu’elle ne le fait actuellement.

Mais même dans ce cas, les frais seront probablement réduits au niveau de ceux des solutions de couche 2, ce qui indique que les utilisateurs finiront probablement par utiliser ces solutions au lieu d’Ethereum. «De nombreuses applications DeFi voudront être sur le même fragment. Et puisque les frais seront toujours moins chers sur les couches 2, cela inciterait encore plus à utiliser ces solutions par rapport à aujourd’hui.

Économie d’énergie

Malgré les lacunes, certains observateurs soulignent que la fusion est susceptible de changer la perception du public selon laquelle les chaînes de blocs sont « inutiles ».

« Ethereum et Bitcoin, les deux projets de blockchain les plus anciens et les plus importants, utilisent toujours PoW, ce qui est largement (et à juste titre) considéré comme un gaspillage », a déclaré Mihailo Bjelic, co-fondateur de Polygon, à CoinDesk dans un e-mail. « Dernièrement, cela a commencé à avoir un impact significatif sur l’opinion publique à propos d’Ethereum en tant que plate-forme de développement et de certaines startups, et les entreprises sont devenues hésitantes à explorer Web3. »

« Avec The Merge, Ethereum passe au PoS (Proof-of-Stake) qui réduira de manière exponentielle son empreinte carbone », a ajouté Bjelic, qui a affirmé que les startups et les entreprises « reprenaient déjà confiance » et adoptaient des solutions basées sur la blockchain pour leur utilisation. .

Événements importants

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : Australie Anticipations d’inflation des consommateurs (septembre)

17h15 HKT/SGT (9h15 UTC) : Discours de Luis De Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne

20h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : chômage initial aux États-Unis (9 septembre)