L’activité des détenteurs à long terme de Bitcoin augmente alors que le BTC tombe en dessous de 20 000 $ suite au rapport sur l’IPC américain | Cryptomonnaie

Les détenteurs à long terme de Bitcoin achètent apparemment les baisses, s’en tenant à accumuler depuis un certain temps maintenant.

La hausse soudaine des détenteurs à long terme est généralement une indication d’une reprise prochaine plus tôt que tard.

Le Bitcoin pourrait être vu s’échanger autour de 19 987 $ hier, sans aucune indication apparente d’un changement immédiat de tendance.

La pièce du roi est responsable de la direction que prennent la majorité des altcoins, et chaque fois que Bitcoin devient rouge, cela crée une atmosphère de peur qui prend du temps à se dissiper. Mais bien que cela puisse effrayer la majorité des investisseurs, une cohorte particulière d’investisseurs semble non seulement imperturbable, mais en réalité beaucoup plus active qu’auparavant.

Bitcoin abattu par le CPI

Les détenteurs à long terme (LTH) sont l’un des groupes d’investisseurs les plus intéressants, car ces personnes tracent leur propre chemin et ne sont généralement pas dérangées par l’évolution du marché.

Plus tôt cette semaine, le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis est sorti, et le même a envoyé des ondes de choc sur les marchés financiers du monde entier.

Le Bitcoin et le marché de la cryptomonnaie ont également été impactés, le premier chutant de 9,91 % en une seule journée tandis que le second a presque constaté l’élimination de 80 milliards de dollars en 24 heures.

Cet incident a porté un coup dur au prix de Bitcoin puisque la pression d’achat qui était générée depuis un certain temps s’est apaisée.

Tableau des prix Bitcoin sur 4 heures

L’indice de force relative (RSI) souligne que la pression de vente immédiate d’hier ralentira légèrement la reprise.

Les détenteurs à long terme ne s’en soucient toujours pas

Alors que d’autres investisseurs se sont retenus pendant les périodes de baisse des prix, les LTH ont plongé et ont continué à s’accumuler. La vivacité de l’actif est en baisse depuis fin juillet et continue de le faire. Cela indique que les LTH s’accumulent en HODL.

Bitcoin vivacité

De plus, les bandes Spent Age Volume ont noté un pic dans les trois mois et plus des investisseurs ; leur activité soutient la frénésie d’accumulation, insufflant l’optimisme chez les investisseurs.

SVAB Bitcoin

Chaque fois que les LTH agissent positivement, le marché a tendance à transformer sa tendance baissière en tendance haussière, et la même chose est attendue de Bitcoin ici, bien que des signes concrets de rallye n’apparaissent pas encore sur les graphiques.