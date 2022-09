Pourquoi le prix du Dogecoin pourrait imprimer de nouveaux plus bas à l’automne | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a connu une forte vente, perdant 30 % de sa valeur marchande depuis août.

Le plus grand chandelier du graphique à 3 jours est en faveur des baissiers.

L’invalidation de la thèse baissière reste une brèche au-dessus de 0,118 $.

Le prix Dogecoin montre que les traders sont toujours sous contrôle. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix Dogecoin est sous pression

Le prix Dogecoin montre des raisons de s’inquiéter car la célèbre pièce de monnaie n’a pas encore riposté contre l’assaut baissier. Depuis les derniers jours d’août, le prix du Dogecoin a connu un crash dévastateur alors que les traders en petits groupes ont été contraints d’acheter un faux argent intelligent près du niveau de 0,08 $. La grande bougie engloutissante baissière qui en a résulté a décimé tous les espoirs pour la course haussière anticipée.

Le prix Dogecoin se vend actuellement aux enchères à 0,06 $ alors que les baissiers forgent une résistance près des moyennes mobiles exponentielles de 8 jours et de 21 jours. Le scénario de tendance haussière semble de plus en plus difficile, car la plus grande bougie de la tendance détient actuellement les baisses sur la base du graphique à 3 jours. Les haussiers devront trouver un support stable au-dessus des moyennes mobiles pour défier le grand chandelier à 0,088 $, sinon une chute imminente se produira.



DOGE USDT

Si une chute supplémentaire de valeur égale à la bougie la plus forte se produit dans la tendance actuelle, le prix DOGE pourrait tomber à 0,049 $. Une telle baisse entraînerait une baisse de 22 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Pourtant, la thèse baissière du mois dernier reste en jeu avec une clôture définitive au-dessus de 0,118 $ pour mettre fin au chaos de la tendance baissière. Si les haussiers peuvent franchir cette barrière, un environnement de marché haussier favorable pourrait être en cours, donnant aux haussiers le pouvoir de cibler le sommet de 2021 à 0,22 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Dogecoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. – L’équipe Netcost-Security