Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Litecoin et Bitcoin – American Wrap 14 septembre | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin glisse alors que le tsunami du dollar piège les traders en dessous de 21 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de près de 10 % en raison de chiffres d’inflation américains plus forts mardi, alors que l’ensemble du marché était positionné pour un chiffre plus faible. À la lumière de la publication, les marchés ont dû réévaluer la nouvelle situation, ce qui signifiait que tout scénario positif pour un retour à des conditions normales en 2023 était jeté à la poubelle. Il semble que la Fed avait raison depuis le début, et les marchés devront vivre au moins une autre année avec une inflation élevée qui continue de grignoter massivement le budget mensuel des ménages, et donc moins d’argent disponible à dépenser en crypto-monnaies.

Prédiction des prix Ethereum : pourquoi la volatilité pourrait s’estomper lors de la prochaine fusion

Le prix d’Ethereum est dans l’esprit de tout le monde car le prochain événement Merge provoque de nombreuses spéculations sur la direction que prend le prix. Selon les indicateurs de médias sociaux de Santiment, Ethereum Merge est actuellement classé troisième dans les discussions populaires sur toutes les plateformes de médias sociaux. Malgré le battage médiatique et les spéculations selon lesquelles le grand jour d’Ethereum entraînera un mouvement massif, les aspects techniques pourraient suggérer que rien de spectaculaire ne se produira du tout.

Comment repérer la plus grande image haussière du prix du Litecoin avant la fusion Ethereum

Le prix du litecoin flirte avec 60,00 $ après avoir maintenu un support autour de la même zone. Le jeton continue de former un schéma haut et bas plus élevé malgré les nombreuses corrections de prix depuis son support principal à 42,00 $ en juin. La plus grande plate-forme de contrats intelligents, Ethereum, est sur le point d’activer la plus grande mise à niveau logicielle de son histoire, appelée Merge, dans environ 15 heures à compter de la date de rédaction. Les développeurs d’Ethereum ont travaillé sans relâche pour faire passer Ether d’un mécanisme de preuve de travail (PoS) à un consensus de preuve de participation (PoS) plus économe en énergie.