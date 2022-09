Le prix d’ApeCoin se dirige vers le chaos alors que les traders visent à conquérir le terrain à 5,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a perdu 16% de sa valeur marchande cette semaine.

Le prix APE montre une légère augmentation du volume baissier au milieu de la récente vente massive.

L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire si les haussiers peuvent franchir la zone de blocage des commandes de 5,30 $.

Le prix d’ApeCoin pourrait assister à un balayage de l’événement bas si les conditions du marché persistent. Pourtant, des niveaux clés ont été identifiés pour prévoir un scénario haussier et baissier.

Le prix ApeCoin a une décision à prendre

Le prix d’ApeCoin montre une nouvelle pression baissière alors que les haussiers ont réussi à franchir la zone de 5 $. Suite au rapport controversé de l’IPC américain, le prix APE a perdu 16 % de sa valeur marchande. Sur des périodes plus courtes, le jeton NFT basé sur Ethereum teste la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours pour le support tandis que la moyenne mobile simple sur 21 jours oscille juste en dessous de l’action des prix à 4,86 ​​$.

Le prix ApeCoin est actuellement vendu aux enchères à 4,97 $. Si les deux moyennes mobiles ne peuvent pas fournir de support, les conditions de marché pourraient devenir catastrophiques pour la communauté APE. L’indicateur de profil de volume contredit l’idée qu’une baisse pourrait se produire car l’afflux de volume au milieu de la vente massive de l’IPC est plus important que le rallye de la tendance haussière précédente.

Graphique APE USDT sur 2 jours

En combinant ces facteurs, un balayage des plus bas ciblant le plus bas du 7 septembre à 4,16 $ reste possible. L’invalidation de la thèse baissière pourrait cependant se produire si les haussiers trouvent un support près de la zone de prix actuelle et établissent une clôture au-dessus des blocs d’ordres précédents près de 5,30 $. Si cet événement haussier se produit, le prix APE pourrait remonter vers 6,00 $, entraînant une augmentation de 20 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Apecoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security