Comment repérer la plus grande image haussière du prix du Litecoin avant la fusion Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin maintient sa tendance haussière dans un canal ascendant parallèle.

La fusion Ethereum n’est qu’à 15 heures tandis que le saignement continue dans l’espace crypto.

Litecoin se situe au-dessus d’un support robuste à environ 57,47 $ – confirmé par le modèle en chaîne IOPMAP d’IntoTheBlock.

Le prix du litecoin flirte avec 60,00 $ après avoir maintenu un support autour de la même zone. Le jeton continue de former un schéma haut et bas plus élevé malgré les nombreuses corrections de prix depuis son support principal à 42,00 $ en juin.

La plus grande plate-forme de contrats intelligents, Ethereum, est sur le point d’activer la plus grande mise à niveau logicielle de son histoire, appelée Merge, dans environ 15 heures à compter de la date de rédaction. Les développeurs d’Ethereum ont travaillé sans relâche pour faire passer Ether d’un mécanisme de preuve de travail (PoS) à un consensus de preuve de participation (PoS) plus économe en énergie.

Les acteurs du marché estiment que la fusion aura un impact positif sur le prix d’Ethereum et sur l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Cependant, les efforts pour faire monter les prix ont été vains au milieu de forces externes fortes comme la hausse de l’inflation, une éventuelle récession économique en Europe et la guerre russo-ukrainienne.

Le prix du litecoin construit des supports robustes successifs pour son parcours de récupération

Un canal ascendant tracé sur le graphique quotidien LTC/USD révèle un actif cryptomonnaie généralement à la hausse. Il convient de mentionner que le prix évolue rarement en ligne droite, de sorte que les investisseurs doivent s’acclimater aux baisses fréquentes, en particulier dans le marché baissier en cours.

En d’autres termes, il peut être gratifiant de réduire les attentes tout en examinant attentivement le tableau technique plus large du prix du Litecoin. En plus du support de la limite inférieure du canal ascendant, LTC dispose de plusieurs niveaux de support robustes à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (jaune), se tenant à 60,00 $, le SMA de 100 jours (bleu) à 56,10 $, l’acheteur congestion à 48,00 $ et son point d’ancrage principal à 42,00 $.

Graphique journalier LTC/USD

Le prix du litecoin doit défendre le support à 60,00 $ pour garantir une inversion de tendance haussière entrante. L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) au-dessus de la ligne moyenne renforce la tendance haussière. Pour l’instant, tous les yeux sont rivés sur la capacité du prix LTC à dépasser la résistance obstinée de la chaîne de distribution – à environ 63,00 $. Si les traders récupèrent ce niveau, 67,00 $ et 72,00 $ pourraient être à portée de main.

Modèle en chaîne Litecoin IOMAP

Un résultat haussier est probable si les investisseurs considèrent le support mis en évidence par le modèle en chaîne IOMAP d’IntoTheBlock entre 56,98 $ et 58,83 $. Environ 298 500 adresses avaient précédemment récupéré 5,88 millions de jetons dans cette gamme. Il est peu probable que ces détenteurs abandonnent leurs gains, en particulier avec le prix du Litecoin affichant un potentiel retournement haussier.

À la hausse, les commerçants ne doivent pas ignorer la congestion des vendeurs entre 60,70 $ et 62,20 $. Les 337 900 adresses qui ont acheté 4,99 millions de jetons pourraient absorber la dynamique haussière du bâtiment, retardant ou sabotant éventuellement le mouvement haussier imminent du prix du Litecoin.