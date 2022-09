Prédiction des prix Ethereum : pourquoi la volatilité pourrait s’estomper lors de la prochaine fusion | Cryptomonnaie

Ethereum Merge est classé troisième dans les mots tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Le prix des ETH est revenu en territoire favorable sur l’indice de force relative.

Le prix d’Ethereum peut ne pas montrer la volatilité que les day traders espèrent au milieu du prochain événement Merge.

Le prix d’Ethereum pourrait afficher une action de prix stagnante alors que les conversations et les spéculations d’Ethereum Merge persistent.

Le prix Ethereum semble lié au triangle

Le prix d’Ethereum est dans l’esprit de tout le monde car le prochain événement Merge provoque de nombreuses spéculations sur la direction que prend le prix. Selon les indicateurs de médias sociaux de Santiment, Ethereum Merge est actuellement classé troisième dans les discussions populaires sur toutes les plateformes de médias sociaux. Malgré le battage médiatique et les spéculations selon lesquelles le grand jour d’Ethereum entraînera un mouvement massif, les aspects techniques pourraient suggérer que rien de spectaculaire ne se produira du tout.

Indicateurs des médias sociaux de Santiment

Le prix d’Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 595 $ après avoir perdu 13 % de sa valeur marchande selon le rapport de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis. Sur des périodes plus longues, la vente est relativement peu importante en termes de volume et de taille du chandelier. De plus, l’indice de force relative est revenu en territoire favorable, laissant entendre qu’une vente massive pourrait ne pas être la prochaine étape.

ETH USDT

Une consolidation triangulaire pourrait se former sur la base du volume effilé et de la lecture RSI. Si cela est correct, le prix d’Ethereum pourrait connaître des fluctuations de prix banales liées à la fourchette à l’approche de la fusion. Une rupture du swing bas à 1 419 $ invaliderait l’idée du triangle et pourrait induire un événement de capitulation vers 1 270 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security