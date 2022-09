La Russie annonce son intention d’adopter la crypto-monnaie pour le commerce international en 2023 | Cryptomonnaie

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a demandé au gouvernement de parvenir à un consensus sur la réglementation de la cryptomonnaie d’ici le 19 décembre.

La Russie est prête à aligner la réglementation sur la cryptomonnaie sur les directives anti-blanchiment, de plus en plus sérieuse quant à l’utilisation de la cryptomonnaie dans les transactions transfrontalières.

Cette décision récente fait de la Russie le premier pays au monde à autoriser les paiements cryptomonnaies transfrontaliers, tandis que les paiements cryptomonnaies locaux sont interdits.

Le Premier ministre russe a officiellement appelé la Douma et les autres autorités de l’État russe à élaborer des politiques coordonnées sur la réglementation de l’émission et de la circulation des crypto-monnaies dans le pays.

La Russie se prépare aux paiements transfrontaliers en crypto-monnaies

Mikhail Mishustin, le Premier ministre russe a officiellement demandé au gouvernement de parvenir à un consensus concernant la réglementation de la crypto-monnaie et a fixé une date limite au 19 décembre 2022. Mishustin a souligné la nécessité d’un projet de réglementation de la cryptomonnaie alignée sur les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque centrale. .

Le vice-ministre des Finances, Alexei Moiseev, a indiqué que la Banque de Russie était d’accord avec le ministère des Finances pour légaliser les paiements cryptomonnaies transfrontaliers. Malgré l’intention de la Russie de légaliser les paiements cryptomonnaies transfrontaliers, la banque centrale reste opposée à l’idée de paiements cryptomonnaies locaux. Cela a soulevé des questions dans la communauté crypto, car les paiements transfrontaliers dans les échanges nationaux d’actifs numériques restent interdits. Le gouvernement russe doit encore proposer un cadre pour mettre en œuvre ces lois.

Maria Agranovskaya, experte en Fintech et avocate à la Douma d’État russe, a déclaré à Cointelegraph dans une interview,

Ce n’est pas une approche courante, à ma connaissance.

La décision de la Russie d’adopter la cryptomonnaie pour les transactions transfrontalières en fait le premier pays à adopter la cryptomonnaie pour les colonies à l’étranger et à la maintenir interdite pour les échanges nationaux.

Fin 2021, le concept d’utilisation des crypto-monnaies comme mode de paiement est devenu pertinent. Vladimir Poutine, le président russe, a fait remarquer que l’utilisation des crypto-monnaies pour le commerce des ressources énergétiques, du pétrole et du gaz est « encore prématurée ». Cependant, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la situation a changé et l’attention s’est portée sur les crypto-monnaies à la suite des sanctions et des pénalités économiques imposées au pays par l’Occident.

L’adoption par la Russie des crypto-monnaies est susceptible d’alimenter la demande de crypto-monnaies utilisées pour le règlement des paiements transfrontaliers. Ripple (XRP), Tron (TRX), stablecoins (USD) et Tether (USDT), entre autres, sont les meilleurs choix pour le règlement des paiements transfrontaliers.

Alors que l’anticipation entourant Ethereum Merge grandit, il existe un sentiment de risque répandu parmi les détenteurs de crypto. Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont connu une forte baisse de leur prix et 69 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché de la crypto, récemment.

