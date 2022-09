Le prix des pièces Crypto.com est cassé et pourrait chuter en dessous de 0,10 $ | Cryptomonnaie

Le prix des pièces Crypto.com subit une chute vertigineuse de 10 % lors de la séance de négociation américaine mardi.

Le prix du CRO est écrasé contre un plancher à environ 0,11 $ alors que les traders tentent de sauver la panne.

Attendez-vous à voir une autre baisse si davantage de données américaines indiquent des actions plus sévères de la part de la Fed.

Le prix de Crypto.com (CRO) a rappelé mardi que les marchés comprennent clairement que le contexte macroéconomique actuel est toujours en jeu. Les crypto-monnaies sont autorisées à se rallier dans un laps de temps limité dans une zone très limitée à la hausse, car les haussiers se verront rapidement rappeler le fait que l’inflation est toujours élevée et que les banques centrales resserrent encore leur politique monétaire, déclenchant une sécheresse des flux de trésorerie flux en crypto-monnaies. Cela indique que le prix du CRO s’effondrera bientôt, car de plus en plus de traders retireront leur argent sans qu’aucun nouvel argent n’arrive pour soutenir l’action des prix.

Le prix du CRO devrait imploser alors que la rivière des liquidités s’assèche

Le prix des pièces Crypto.com a eu un effet d’ouverture sur le dos des chiffres de l’inflation aux États-Unis. Bien que les marchés réévaluent normalement assez rapidement la situation, même le trader le plus expérimenté doit comprendre ce qui s’est passé mardi. Dans l’ensemble, le tableau est assez clair : l’environnement macroéconomique actuel ne supporte pas les actifs à risque et ne semble pas s’ouvrir de sitôt.

Le prix CRO ne peut donc aller que dans un sens, car de plus en plus de commerçants commencent à comprendre cela et retirent leur argent des crypto-monnaies pour l’allouer ailleurs. Le flux de trésorerie indispensable dans les crypto-monnaies commencera à se tarir et pourrait voir la capitalisation boursière baisser à nouveau, toutes les principales crypto-monnaies se négociant sous des poignées importantes. Il en va de même pour le prix des pièces Crypto.com qui pourrait commencer à s’échanger en dessous de 0,1000 $ une fois que 0,1100 $ casse, avec 0,0984 $ comme le plus bas de l’année à tester et éventuellement casser avant d’imprimer à 0,0900 $.

Graphique journalier CRO/USD

Dans le même temps, une réduction des pertes de mardi serait une réaction normale du marché. Certainement, pour les traders qui cherchent toujours à faire de bonnes affaires et à négocier des prix CRO à prix réduit après la baisse. Attendez-vous à voir des gains au tableau qui pourraient aller jusqu’à 0,1200 $, les haussiers essayant de redémarrer le rallye de la semaine dernière.