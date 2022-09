JUST IN: L’effondrement de Terra UST se termine par un mandat d’arrêt émis contre Do Kwon | Cryptomonnaie

Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d’arrêt contre Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, dans le cadre de l’effondrement de Terra-UST.

Le tribunal a émis un mandat contre Kwon et cinq autres personnes accusées d’avoir enfreint les lois nationales sur les marchés des capitaux.

Le prix de Terra Classic LUNC a plongé de 13% du jour au lendemain, en réponse à l’annonce.

Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d’arrêt contre Do Kwon et cinq autres personnes dans le cadre d’une enquête sur l’implosion de 40 milliards de dollars de LUNA UST. Les procureurs pensent que Kwon a violé les règles du marché des capitaux sud-coréen.

L’arrestation de Kwon pas loin, mandat délivré par un tribunal sud-coréen

LUNA et UST de Terraform Labs, deux jetons frères, ont implosé de façon spectaculaire en mai 2022. Les principaux échanges de crypto-monnaie Binance et Coinbase ont retiré la crypto-monnaie à la suite de l’implosion. Après la renaissance de LUNA Classic et LUNA, peu d’échanges ont ravivé un support limité pour Terra depuis son retour.

Les investisseurs qui ont subi des pertes en raison de la capitalisation boursière de 40 milliards de dollars de Terra qui a disparu en moins d’une semaine ont attendu l’arrestation de Do Kwon. Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d’arrêt contre Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs. Les enquêteurs ont enquêté sur le déclin de LUNA-UST, les jetons frères de Terraform.

La justice sud-coréenne a émis des mandats d’arrêt contre six personnes, dont Kwon. Les procureurs pensent que ces personnes ont violé les règles du marché des capitaux du pays. La sonde dans LUNA-UST a commencé avec l’implosion des deux jetons. Dans une interview en août 2022, Kwon a déclaré que les procureurs sud-coréens ne l’avaient pas encore contacté et qu’il n’avait été inculpé de rien. Les forces de l’ordre ont interdit aux employés de Terraform Labs de quitter le pays.

Kwon a déclaré à la communauté dans une récente interview :

C’est un peu difficile de prendre cette décision, parce que nous n’avons jamais été en contact avec les enquêteurs. Ils ne nous ont jamais accusés de quoi que ce soit.

En juillet 2022, les procureurs ont fait une descente au domicile du co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, dans le cadre de l’enquête sur les allégations d’activités illégales liées à l’effondrement de LUNA-UST. Les autorités ont demandé à Kwon de les informer de son retour au pays.

Le prix du LUNC a chuté en réponse à l’annonce de l’arrestation de Kwon

Luna Classic (anciennement LUNA) a subi une forte baisse en réponse à l’annonce du mandat d’arrêt de Do Kwon émis par le tribunal. Le prix LUNC a généré des pertes de 13,7% du jour au lendemain. CryptoEd, un analyste et trader pseudonyme, a commenté la tendance des prix LUNC et a fait valoir que le rallye de l’altcoin s’était terminé rapidement.

